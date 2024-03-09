Ramazan bayramı müjdesi erken geldi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri paraya doyacak

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla kendilerine 5 bin TL ikramiye alan tüm emekliler yeni yılı güvenle bekliyordu. Aralık ayının son haftasına kadar hesaplara aktarılan ikramiyeleri alan emekliler 2024 yılında emeklilik ikramiyesinin en kadar olacağını merak etmeye başladılar.

Kulislerde konuşulan rakam 5.000 TL olurken Bakan Işıkhan, emeklilerin kafasında oluşan soru işaretlerini ortadan kaldıran bir açıklama yaptı.

“Emeklilere verilen bayram ikramiyesi 3.000 TL'ye yükseltildi”

Bayram İkramiyesi ne zaman hesabıma aktarılacak?





Geçen yıl Ramazan Bayramı öncesinde yapılan duyuruyla 2.000 TL'ye yükseltilen ikramiye yeniden artırıldı. 3.000 liralık bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara aktarılacak. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan son Kabine toplantısının ardından Meclis'te 3 bin TL'lik emeklilik ödeneğinin onaylanmasının müjdeli haber olduğu ifade edildi.

Bakan Vedat Işıkhan, ödemelerin bayramdan önce hesaplara aktarılacağını söylerken "Her zaman en iyi rakamları almak istiyoruz. Ancak gereklilikler çerçevesinde hareket ediyoruz. Sizlere daha iyi hizmet sunabileceğimizi umuyoruz." şeklinde konuştu.

Bakanlar Kurulu'nun emekliler ve ikramiyeleri ile ilgili aldığı kararın ardından gözler Bağkur emeklilerinde. SSK ve Bağ-kur emeklilerine eşit ikramiye sağlanması yönünde bir kararın ne zaman alınacağını merak ediliyor. Perde arkasında konuşulan, bu konunun bakanlar kurulunda da görüşülmesi ancak orta vadeli program çerçevesinde ileri bir döneme ertelenmesiydi.

Bağkurluların sigorta primleri gün sayısının eşitlenmesine ilişkin yasanın yasalaşması halinde, emekli olmayı bekleyen ancak prim sıkıntısı çekenler 5 yıl erken emekli olabilecekler. öz konusu talebe ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.