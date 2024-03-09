Bist 100
9.155,32 1%
DOLAR
31,91 0,29%
EURO
35,04 -0,05%
ALTIN
2.222,19 1,19%

Ramazan bayramı müjdesi erken geldi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri paraya doyacak

Emeklilerin emeklilik ikramiyelerinde kademeli bir artış olacak mı? Asgari ücret artacak mı? Şeklindeki sorulara yanıt aranırken ek ödemelerle ilgili güzel bir haber verildi. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 09.03.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 22:46
Ramazan bayramı müjdesi erken geldi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri paraya doyacak

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla kendilerine 5 bin TL ikramiye alan tüm emekliler yeni yılı güvenle bekliyordu. Aralık ayının son haftasına kadar hesaplara aktarılan ikramiyeleri alan emekliler 2024 yılında emeklilik ikramiyesinin en kadar olacağını merak etmeye başladılar.

Kulislerde konuşulan rakam 5.000 TL olurken Bakan Işıkhan, emeklilerin kafasında oluşan soru işaretlerini ortadan kaldıran bir açıklama yaptı.

“Emeklilere verilen bayram ikramiyesi 3.000 TL'ye yükseltildi”

Bayram İkramiyesi ne zaman hesabıma aktarılacak?

Ramazan bayramı müjdesi erken geldi

Geçen yıl Ramazan Bayramı öncesinde yapılan duyuruyla 2.000 TL'ye yükseltilen ikramiye yeniden artırıldı. 3.000 liralık bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara aktarılacak. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan son Kabine toplantısının ardından Meclis'te 3 bin TL'lik emeklilik ödeneğinin onaylanmasının müjdeli haber olduğu ifade edildi.

Bakan Vedat Işıkhan, ödemelerin bayramdan önce hesaplara aktarılacağını söylerken "Her zaman en iyi rakamları almak istiyoruz. Ancak gereklilikler çerçevesinde hareket ediyoruz. Sizlere daha iyi hizmet sunabileceğimizi umuyoruz." şeklinde konuştu.

Bakanlar Kurulu'nun emekliler ve ikramiyeleri ile ilgili aldığı kararın ardından gözler Bağkur emeklilerinde. SSK ve Bağ-kur emeklilerine eşit ikramiye sağlanması yönünde bir kararın ne zaman alınacağını merak ediliyor. Perde arkasında konuşulan, bu konunun bakanlar kurulunda da görüşülmesi ancak orta vadeli program çerçevesinde ileri bir döneme ertelenmesiydi.

Bağkurluların sigorta primleri gün sayısının eşitlenmesine ilişkin yasanın yasalaşması halinde, emekli olmayı bekleyen ancak prim sıkıntısı çekenler 5 yıl erken emekli olabilecekler. öz konusu talebe ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İLGİLİ HABERLER

Memurlar karalar bağlayacak! O miktar bir anda maaşlarından kesilecek

Memurlar karalar bağlayacak! O miktar bir anda maaşlarından kesilecek

Bankaya gidip imza atan parayı kaptı! Emekliye 15.000 TL'ye kadar karşılıksız ödeme!

Bankaya gidip imza atan parayı kaptı! Emekliye 15.000 TL'ye kadar karşılıksız ödeme!

Lise diploması olana TSE'de çalışma fırsatı! Çok sayıda memur ve personel alınacak

Lise diploması olana TSE'de çalışma fırsatı! Çok sayıda memur ve personel alınacak

10.000 TL maaş alan emekliye sürpriz var! Artık bu oran da maaşa eklenecek

10.000 TL maaş alan emekliye sürpriz var! Artık bu oran da maaşa eklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ramazan bayramı müjdesi erken geldi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri paraya doyacak
2
10.000 TL maaş alan emekliye sürpriz var! Artık bu oran da maaşa eklenecek
3
İlk evini alacaklara TOKİ'den kaçmaz kampanya! O illerde yaşayanlar bayram edecek
4
Başvurusu onaylanan kadınlara devletten 5.300 TL yardım! İki şart gerekiyor
5
Ucuza kıyma ve kuşbaşı satışı başlıyor! Sadece bu marketlerde geçerli olacak
6
Dev proje duyuruldu! O şartı sağlayan gençlere 100.000 TL nakit destek sunulacak
7
Emekli maaşını o tarihlerde alan emekli yaşadı! 19.000 TL ödeme müjdesine onay çıktı

Akaryakıta devasa zam! Sürücülere kara haber ulaştı: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Mutfak tüpüne okkalı zam geldi! Yeni fiyat ocaklara ateş düşürecek

Ramazan bayramı müjdesi erken geldi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri paraya doyacak

Bankaya gidip imza atan parayı kaptı! Emekliye 15.000 TL'ye kadar karşılıksız ödeme!

YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! YÖK'ten son dakika sürprizi geldi

Ay sonunu getiremeyen emekliye faizsiz kredi! Tek SMS ile maaşın 10 katı ödeme

Lise diploması olana TSE'de çalışma fırsatı! Çok sayıda memur ve personel alınacak

Ucuza kıyma ve kuşbaşı satışı başlıyor! Sadece bu marketlerde geçerli olacak

Tüm marketlerde sistem değişti! 1 Haziran sonrası artık böyle olacak

10.000 TL maaş alan emekliye sürpriz var! Artık bu oran da maaşa eklenecek

Dünyanın en duygusal 4 burcu belli oldu! Dokunsanız her an ağlayabilirler

Memurlar karalar bağlayacak! O miktar bir anda maaşlarından kesilecek