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Raporunu alan başvuruya gidiyor! 1000-2000 TL sosyal yardım müjdesi verildi

Belediyeler çeşitli projelerle vatandaşlara ödeme yapmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından dar gelirli ailelere destek ödemesi vermektedir. Raporunu alan başvuru yapıyor! İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:58
Raporunu alan başvuruya gidiyor! 1000-2000 TL sosyal yardım müjdesi verildi

Vatandaşlara ülkenin çeşitli yerlerindeki farklı belediyelere çeşitli projeler kapsamında ödeme yapmaya devam ediyor.

para

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli gelir destek programları çerçevesinde yoksul hanelere ödeme yapmaktadır. Bakanlığın sosyal yardımlarından ödeme yaparken belediyelerin destek projelerini de dikkatle takip ediyor. Bu bağlamda Şubat ayının ortasında belediyelerin resmi internet siteleri yayınlandı. Vatandaşlara verilen destekler konusunda kamuoyu, yayımlanan duyurularla bilgilendiriliyor. Farklı illerde yaşayan vatandaşlar da belediyelerin devam eden destek projelerini yakından takip ederek duyurulardan haberdar oluyor.

BELEDİYE DESTEK ÖDEMESİ

Diğer dezavantajlı durumlardaki kişileri desteklemek için belediyeler çalışmalarına devam etmektedir. Belediyeler anket yaptıkça Şubat ayında yeni duyurular yapılacak. Bu bağlamda Mezitli Belediyesi'nin SMA hastalarına 10.000 TL, otizmlilere 2.000 TL, lösemili vatandaşlara 2.000 TL, down sendromlu vatandaşa 2.000 TL, dul ve yetimlere ise 1.000 TL destek veriliyor. İlgili desteği alabilmeniz için Mezitli'de yaşamanız gerekirken, Mezitli topluluğunun sosyal medya hesabında yayınlanan bilgilendirme yazısında destek programlarının detayları anlatıldı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDAN 2024 ŞUBAT YARIM DESTEK PARALARI

Belediyelerin sağladığı desteklerin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın toplumun farklı kesimlerine sağlayacağı sosyal yardımlar da merak konusu. Şubat ayı ortasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hanede kişi başına düşen aylık gelire göre 850 TL'den 1.250 TL'ye kadar aile yardımları sunmaya başladı. Evde bakım maaşı ve yaşlı ve engelli emekli maaşı ödemeleri geçtiğimiz hafta artış gösterse de, Ocak ortasında memur maaşı katsayısı hesabına göre ödeme oranı yüzde 50'ye yakındı. Önümüzdeki günlerde vatandaşlara sosyal yardımlarda bulunulacağından, bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılacak duyurularla kamuoyu bilgilendirilecek.

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