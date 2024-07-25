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realme 12 Lite: 108MP Kamera ve Güçlü Performans Bir Arada

realme, yeni akıllı telefonu 12 Lite'ı tanıttı. 108MP kamera ve Snapdragon 685 ile güçlü performans sunuyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:18
realme 12 Lite: 108MP Kamera ve Güçlü Performans Bir Arada

realme 12 Lite ile Yüksek Performans ve Harika Fotoğraf Deneyimi

Akıllı telefon dünyasının dinamik markalarından realme, 12 serisinin en yeni modeli realme 12 Lite'ı tanıttı. Bu cihaz, kullanıcılarına mükemmel fotoğraf çekme deneyimi sunmak için tasarlandı.

108MP Kamera ile Dikkat Çekiyor

realme 12 Lite, yüksek çözünürlüklü 108 MP kamerası sayesinde her anı detaylı bir şekilde yakalayabiliyor. Cihaz, Sensör İçi Yakınlaştırma özelliği ile uzaktaki nesneleri bile net bir şekilde görüntüleyebilme avantajı sağlıyor. Ayrıca, IP54 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklılığı ile öne çıkıyor, böylece yağmurlu havalarda bile kullanıcıların telefon deneyimini kesintisiz hale getiriyor.

Güçlü İşlemci ve Hızlı Şarj Özellikleri

Bu model, Snapdragon 685 6nm işlemci ile donatıldı. Bu işlemci, yüksek performansa sahip olmanın yanı sıra, kullanıcılara güvenilir bir deneyim sağlıyor. Cihaz ayrıca, ses deneyimini zenginleştirmek için çift stereo hoparlör özelliğine de sahip. realme 12 Lite, 256 GB'a kadar depolama alanı sunarken, 8GB RAM ile birlikte genişletilebilir 8GB dinamik belleği sayesinde toplamda 16GB RAM ile akıcı bir oyun deneyimi vaat ediyor.

Şık Tasarım ve Hızlı Şarj Teknolojisi

Vaha Güneşi ve Kaya Siyahı renk seçenekleri ile estetik bir görünüm sunan realme 12 Lite, SUPERVOOC teknolojisiyle desteklenen 33W hızlı şarj imkanı ile sınıfında en hızlı şarj deneyimini sunuyor. Bu özellik, cihazı gün boyu kesintisiz kullanabilme olanağı sağlıyor.

Özel Kampanya ile Satışta

realme 12 Lite, lansmana özel stoklarla sınırlı bir vade farksız 6 taksit kampanyası ile kullanıcılarla buluşuyor. Yeni akıllı telefon, performansı ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi hedefliyor.

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