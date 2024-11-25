Reel Kesim Güven Endeksi Ekim'de 100,4 Seviyesine Düştü

Reel Kesim Güven Endeksi Ekim'de Düşüş Gördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Reel Kesim Güven Endeksi ekimde 0,5 puan azalarak 100,4 seviyesine indi. Bu, geçen aya kıyasla bir gerileme anlamına geliyor.

İktisadi Yönelim İstatistikleri Açıklandı

Kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi, 1755 iş yerinin yanıtları değerlendirilerek elde edildi. Sonuçlara göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 1,2 puan artış göstererek 103,4 seviyesine ulaştı.

Endeks Kartelinin Değerlendirilmesi

Endisi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş, mevcut toplam sipariş, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku, gelecek 3 ay için ihracat siparişi ve toplam istihdam beklentilerinde artış yönlü değerlendirmeler görülürken, sabit sermaye yatırım harcamasına yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etki gösterdi.

Üretim ve Satış Beklentilerinde Düşüş

Mevcut siparişler ve mamul mal stokları raporlarına göre, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı. Gelecek 3 ayda, üretim hacmi, ihracat siparişi ve iç piyasa siparişi bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, istihdam beklentileri ise hafif güçlendi.

Üretici Fiyat Endeksi Beklentileri

Ortalama birim maliyetlerde gelecek 3 ayda artış bekleyenlerin sayısı artarken, son 3 ayda artış olduğunu bildirenlerin oranı düştü. Ayrıca, gelecek 3 aydaki satış fiyatlarına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlemlendi. Yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi ise geçen aya göre 2,0 puan azalarak yüzde 45,4 seviyesine geriledi.

Sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, geçen aya göre daha kötümser olanların sayısı ise zayıfladı. Bu durum, piyasada belirsizliklerin sürdüğünü gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.