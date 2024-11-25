DOLAR
34,58 -0,1%
EURO
36,21 -0,56%
ALTIN
2.969,34 1,22%
BITCOIN
3.397.151,99 -1,48%

Reel Kesim Güven Endeksi Ekim'de 100,4 Seviyesine Düştü

Ekim ayında Reel Kesim Güven Endeksi 0,5 puan azalarak 100,4'e geriledi. İstatistikler, geleceğe yönelik umutların zayıfladığını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:35
Reel Kesim Güven Endeksi Ekim'de 100,4 Seviyesine Düştü

Reel Kesim Güven Endeksi Ekim'de Düşüş Gördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Reel Kesim Güven Endeksi ekimde 0,5 puan azalarak 100,4 seviyesine indi. Bu, geçen aya kıyasla bir gerileme anlamına geliyor.

İktisadi Yönelim İstatistikleri Açıklandı

Kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi, 1755 iş yerinin yanıtları değerlendirilerek elde edildi. Sonuçlara göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 1,2 puan artış göstererek 103,4 seviyesine ulaştı.

Endeks Kartelinin Değerlendirilmesi

Endisi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki toplam sipariş, mevcut toplam sipariş, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku, gelecek 3 ay için ihracat siparişi ve toplam istihdam beklentilerinde artış yönlü değerlendirmeler görülürken, sabit sermaye yatırım harcamasına yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etki gösterdi.

Üretim ve Satış Beklentilerinde Düşüş

Mevcut siparişler ve mamul mal stokları raporlarına göre, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı. Gelecek 3 ayda, üretim hacmi, ihracat siparişi ve iç piyasa siparişi bekleyenler lehine olan seyir zayıflarken, istihdam beklentileri ise hafif güçlendi.

Üretici Fiyat Endeksi Beklentileri

Ortalama birim maliyetlerde gelecek 3 ayda artış bekleyenlerin sayısı artarken, son 3 ayda artış olduğunu bildirenlerin oranı düştü. Ayrıca, gelecek 3 aydaki satış fiyatlarına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlemlendi. Yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi ise geçen aya göre 2,0 puan azalarak yüzde 45,4 seviyesine geriledi.

Sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, geçen aya göre daha kötümser olanların sayısı ise zayıfladı. Bu durum, piyasada belirsizliklerin sürdüğünü gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Borsaları Yükselişte: Pozitif Seyir Devam Ediyor
2
Asya Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor
3
Dolar/TL Haftaya Yükselişle Başladı: 34,58 Seviyesi
4
Reel Kesim Güven Endeksi Ekim'de 100,4 Seviyesine Düştü
5
Çin Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Tutma Kararı Aldı
6
Kasım Ayında Kapasite Kullanım Oranı %75,6'ya Yükseldi
7
Kasım Ayında Güven Endeksi: Hizmet Sektörü Düşerken Perakende ve İnşaat Artış Gösterdi

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı