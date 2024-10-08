Reeskont Kredilerinde TCMB'den Limit Artışı

TCMB'den Reeskont Kredileri İçin Önemli Adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredilerinin günlük limitini 3 milyar TL'den 4 milyar TL'ye çıkardı. Bu güncelleme, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Yeni Skorlama Modelinin Detayları

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, reeskont kredilerinin uygulanmasında geçerli olan net ihracatçılık şartı yerine katma değerli ihracat yapan firmaların performansını değerlendirmeye odaklanan bir skorlama modeli devreye girecek. Bu yeni yaklaşım, firmaların ihracatçı statülerinin belirlenmesinde daha analitik bir yöntem kullanmayı hedefliyor.

Yeni modelde, firmaların net ihracat durumunun yanı sıra, ihraç ettikleri ürünlerin çeşitliliği, teknolojik düzeyi ve firmanın büyüklüğü gibi faktörler de dikkate alınarak bir ihracatçı skoru oluşturulacak. Bu skorlar, firmaların uluslararası piyasalardaki rekabetçiliklerini artırmaya yönelik stratejik bir araç olarak işlev görecek.

Geçiş Süreci ve Uygulama Tarihi

Firmaların yeni skorlama modeline uyum sağlamaları için 3 aylık bir geçiş süresi belirlendi. Uygulama tarihi olarak ise 13 Ocak 2025 planlandı. Bunun yanı sıra, düşük skorlara sahip firmalara 2025 yılı sonuna kadar vadesi gelen reeskont kredilerini yenileyebilme imkânı tanınacak.

Amacın Yüksek Teknoloji ve Katma Değerli Üretim

Bu skorlama sisteminin temel amacı, reeskont kredilerinin daha hedefli bir şekilde kullandırılmasını sağlamak ve böylece yüksek teknolojili, katma değerli üretim yapan firmaların kredi imkanlarını artırmaktır.