Rekabet Kurulu'ndan Devralma ve Ortak Girişim Onayları

Rekabet Kurulu'nun Kararları

Rekabet Kurulu, bir dizi devralma ve ortak girişim başvurusunu değerlendirerek sonuçlandırdı. İşte alınan bazı önemli kararlar:

Camelot Hisseleri Devralma İşlemi

Camelot Management Consultants AG ve Camelot ITLab Private Limited hisselerinin tamamının Accenture Holding B.V. & Co. KG ve nihai olarak Accenture plc tarafından devralınmasının izne tabi olmadığına karar verildi.

TB Kawashima'nın Kontrol Değişikliği

TB Kawashima Co., Ltd.'nin ortak kontrolünün AUNDE Group SE'nin tek kontrolündeki AUNDE Achter ve Ebels GmbH ve Toyota Boshoku Corporation tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Veritas Otomotiv'in Hisseleri

Veritas Otomotiv Sanayi Limited Şirketi hisselerinin tamamının Lang Yüzer Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından devralınmasının izne tabi olmadığına karar verildi.

Doğan Şirketler Grubu'nun Yatırımları

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından Kurmel Holding A.Ş. ile Gümüştaş Madencilik ve Doku Madencilik ve Ticaret Anonim Şirketlerinde belirli kısım pay devralınması işlemi uygun bulundu.

Orka Şirketi Üzerine Kontrol

Orka Ahşap ve Yapı Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi'nin azınlık paylarının, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ gibi birkaç yatırımcı tarafından devralınması sonucunda ortak kontrol tesis edilmesine izin verildi.

Diğer Önemli Onaylar

Mng Faktoring AŞ hisselerinin Ergün Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

hisselerinin Ergün Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu. Intelsat Holdings S.à r.l. hisselerinin SES S.A. tarafından devralınmasının izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

hisselerinin tarafından devralınmasının izne tabi olmadığı kararlaştırıldı. Midas Technology Corporation ve iştiraklerinin kontrolü Egem Eraslan ve diğer yatırımcılar tarafından devralınacak.

ve iştiraklerinin kontrolü ve diğer yatırımcılar tarafından devralınacak. Prolink Mümessillik İç ve Dış Ticaret AŞ 'nin hisseleri TD SYNNEX Corporation tarafından devralındı.

'nin hisseleri tarafından devralındı. Global CDMO S.A ve Kerix Partners S.r.l tarafından ortak kontrol tesis edilmesi uygun görüldü.

ve tarafından ortak kontrol tesis edilmesi uygun görüldü. Eni S.p.A ve LG Chem, Ltd. ortak girişimi için onay verildi.

ve ortak girişimi için onay verildi. Koza Gıda Dağıtım San. ve Tic. AŞ hisselerinin Ekol Foodservice tarafından devralınması uygun bulundu.

hisselerinin tarafından devralınması uygun bulundu. Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ özelleştirme yoluyla devralınma onayı aldı.

Rekabet Kurulu'nun kararları, piyasalardaki rekabet dinamiklerine yeni yönler kazandırmayı hedefliyor.