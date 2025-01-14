Rekabet Kurulu'ndan Devralma ve Ortak Girişim Onayları

Rekabet Kurulu'ndan Önemli Onaylar

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim kurulması başvurularını nihayet sonuçlandırdı. Kurumun resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, pek çok önemli birleşme işlemi onay aldı.

Teamsec Finansal Yazılım'ın Devralınması

Kurul, Esad Erkam Köroğlu tarafından kontrol edilen Teamsec Finansal Yazılım Altyapı ve Danışmanlık AŞ'nin ortak kontrolünün, Emirates NBD Bank PJSC kontrolündeki Deniz Portföy Yönetimi AŞ ve Deniz Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla devralınmasına onay verdi.

Naspers Ltd'den İyzi Ödeme'ye Geçiş

Naspers Ltd kontrolündeki İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ, Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ hisselerinin tamamını satın alarak tek kontrolü devralma işlemi için uygun bulundu.

National Amusements, Inc İle Ellison Ailesi

National Amusements, Inc’in dolaylı ortak kontrolü Ellison Ailesi ve RedBird Capital Partners Management LLC tarafından devralınmasına onay verildi. Aynı zamanda, Paramount Global’in dolaylı tek kontrolü de Ellison Ailesi tarafından devralınması kararlaştırıldı.

Altair Engineering ve Siemens İşbirliği

Altair Engineering Inc'in çıkarılmış sermayesinin tamamı ve tek kontrolü, Siemens AG kontrolündeki Siemens Industry Software Inc tarafından devralınması işlemi de onaylandı.

Systemair HSK'nin Kontrolü

Systemair AB aracılığıyla ortak kontrol edilen Systemair HSK Havalandırma Endüstri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün Gerald Engström tarafından devralınması işlemi de onaylandı.

Bor Şeker AŞ Etil Alkol Tesisini Devraldı

Redoks Analitik Cihazlar AŞ'nin Afyonkarahisar'daki etil alkol üretim tesisine ait ekipmanın mülkiyetinin tamamının Bor Şeker AŞ tarafından devralınması kararlaştırıldı.

Cleversoft Forensics ve Fineksus Bilişim

Fineksus Bilişim Çözümleri Ticaret AŞ'nin tek kontrolü Cleversoft Forensics BV tarafından devralınması işlemi de onaylandı.

Daimler ve Volvo'dan Ortak Girişim

Daimler Truck AG ve Aktiebolaget Volvo tarafından ticari araçlar için yazılım tanımlı araç platformunun geliştirilmesi amacıyla tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Serra Saklı Koy Butik Turizm İşletmeleri'nin Pay Devridir

Serra Saklı Koy Butik Turizm İşletmeleri Ltd. Şti'nin paylarının Miray İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ, Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ ve Canterbury (Hong Kong) Real Estate Ltd. tarafından Canterbury (BVI) Ltd. ve Aqua Estates Ltd.'den devralınması uygun bulundu.

C.H. Robinson Europe ve Sennder Technologies İşbirliği

C.H. Robinson Europe B.V. tarafından kontrol edilen EST Europe Holdings B.V’nin tek kontrolünün Sennder Technologies GmbH tarafından devralınması işlemine de izin verildi.