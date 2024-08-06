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Rekabet Kurulu'ndan Hazır Beton Üreticilerine 120,6 Milyon Lira Ceza

Rekabet Kurulu, 7 hazır beton üreticisine toplam 120,6 milyon lira idari ceza verdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:18
Rekabet Kurulu'ndan Hazır Beton Üreticilerine 120,6 Milyon Lira Ceza

Rekabet Kurulu'ndan Cezalar Açıklandı

Rekabet Kurulu, Ankara ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren yedi hazır beton üreticisine toplam 120,6 milyon lira idari para cezası verdi. Bu ceza, bazı üreticilerin rekabeti ihlal eden eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturmanın bir sonucu olarak belirlendi.

Soruşturmanın Detayları

Kurulun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, soruşturma 12 hazır beton üreticisi hakkında yürütüldü. Bazı firmaların satış fiyatlarını belirlemek ve bölgeleri paylaşmak amacıyla anlaşmalar yaptığı tespit edildi. Bu süreçte 5 firma ile uzlaşma sağlanarak 65 milyon 125 bin 619 lira ceza kesildi.

Ceza Alan Şirketler

Açıklamada, ceza alan şirketler arasında yer alan firmalar ve kesilen cezalar şöyle listelendi:

  • Birlik Hazır Beton ve Yapı AŞ: 6 milyon 82 bin 669 lira
  • Limmer Beton İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ: 14 milyon 486 bin 390 lira
  • Ozan Hazır Beton İnşaat Madencilik Nakliye Petrol Otomotiv Kuyumculuk Ticaret AŞ: 33 milyon 272 bin 888 lira
  • Uğural İnşaat Turizm Petrol Sanayi ve Ticaret AŞ: 29 milyon 861 bin 767 lira
  • Zirve Grup Hazır Beton İnşaat Petrol Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ: 27 milyon 982 bin 658 lira
  • Efaş Beton İnşaat Malzemeleri Nakliye Emlak Reklamcılık Kırtasiye Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.: 2 milyon 47 bin 821 lira
  • Ezn Maden İmalat İnşaat Ltd. Şti.: 6 milyon 908 bin 330 lira

Kurul, bu cezanın ardından rekabetin korunmasına yönelik hassasiyetler gereği, tüm tarafların daha dikkatli olmalarını vurguladı.

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