Rekabet Kurulu'ndan Kartek'in Param'a Devri İçin Koşullu İzin

Rekabet Kurulu, Ödeme Hizmetleri Alanında Önemli Bir Karara İmza Attı

Rekabet Kurulu, ödeme hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Kartek Holding AŞ'nin (Kartek) kontrolünün Param Holdings International Coöperatief U.A. (Param) şirketine devrine koşullu izin verdi.

Altyapı Tedarik Hizmetleri Analiz Edildi

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kartek'in devir işlemi kapsamında, ödeme hizmetleri pazarına ilişkin altyapı tedariki hizmetlerinin kapsamlı bir analizi gerçekleştirildi. Analizde, spesifik bir pazar tanımının yapılmadığı belirtilerek, alternatif tüm pazarlar açısından rekabetçi endişelerin incelendiği ifade edildi.

Açıklamada, “İşlem kapsamında tarafların faaliyetleri arasındaki yatay örtüşmenin rekabetçi açıdan bir endişe doğurmayacağı değerlendirilmiştir” denildi. Ancak, Kartek'in güçlü konumu ve alternatif sağlayıcılara geçiş maliyetlerinin yüksekliği göz önünde bulundurularak, devralma sonucunda Param'ın rakipleri açısından girdi kısıtlaması gibi tek taraflı etkilerin ortaya çıkabileceği ifade edildi.

Taahhütler ve Yönetim Ayrıştırması

Rekabet Kurulu, işlemi nihai incelemeye alarak sunulan taahhütlere ilişkin üçüncü tarafların görüşlerini aldı. 105 teşebbüsün görüşlerine dayanarak nihai taahhütlerin Param tarafından sunulduğu ve işleme izin verildiği belirtildi.

Param şirketinin verdiği taahhütlerde, “Kartek ve Param grubunda yer alan şirketlerin farklı tüzel kişilikler altında faaliyet göstermesi ve yönetim kurullarının ayrıştırılması taahhüt edilmiştir. Ayrıca, Kartek'in stratejik müşteri bilgilerine Param'ın veya onun herhangi bir çalışanının erişmemesini sağlamak amacıyla teknik yeterlilik gerektiren hukuki taahhütler sunulmuştur” şeklinde açıklamalarda bulunuldu.

Öte yandan, sunulan taahhütlerin süresinin, kurulun işleme izin verdiğine dair kararın tebliğinden itibaren üç yıl süreceği ifade edildi.