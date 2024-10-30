Rekabet Kurulu'ndan Sinema ve Dizi Sektörüne Yönelik Açıklama

Rekabet Kurulu'ndan Sektöre Dair Açıklama

Rekabet Kurulu, Türkiye'deki dizi ve sinema sektörüne yönelik yürütülen soruşturmalarla alakalı olarak kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Soruşturmaların İçeriği

Açıklamada, bazı yerli içerik üreticilerinin, üretim, satış, dağıtım ve gösterim olanaklarının engellendiği iddialarının incelendiği belirtildi. Özellikle yurt dışı satışların kısıtlanmasına dair yapılan yanlış beyanlar, Rekabet Kurumu tarafından düzeltildi.

Rekabetçi Endişeler

Kurul, prodüksiyon, kast, menajerlik, sinema ve televizyon kanalları gibi çeşitli medya platformlarındaki bütünleşik yapılar dahilinde rekabetçi endişelerin değerlendirildiğini ifade etti. Bu kapsamda içeriklerin oluşturulması, dağıtımı ve gösterimi gibi süreçler mercek altına alındı.

Çalışmaların Sürekliliği

Açıklamada, Rekabet Kurulu'nun, rekabeti kısıtlayıcı işbirlikleri veya tek taraflı davranışlar nedeniyle sektördeki diğer teşebbüsleri dışlayıcı etkilere karşı çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı. Sektördeki çalışanlara yönelik rekabete aykırı uygulamalar konusunda da gerekli tespitlerin yapılacağı ve bu davranışların cezalandırılacağı belirtildi.