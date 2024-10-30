DOLAR
34,25 0,04%
EURO
37,19 -0,27%
ALTIN
3.058,97 -0,07%
BITCOIN
2.478.002,59 -0,02%

Rekabet Kurulu'ndan Sinema ve Dizi Sektörüne Yönelik Açıklama

Rekabet Kurulu, dizi ve sinema sektöründeki soruşturmalarla ilgili yanlış anlaşılmaları düzeltmek üzere bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 16:20
Rekabet Kurulu'ndan Sinema ve Dizi Sektörüne Yönelik Açıklama

Rekabet Kurulu'ndan Sektöre Dair Açıklama

Rekabet Kurulu, Türkiye'deki dizi ve sinema sektörüne yönelik yürütülen soruşturmalarla alakalı olarak kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı.

Soruşturmaların İçeriği

Açıklamada, bazı yerli içerik üreticilerinin, üretim, satış, dağıtım ve gösterim olanaklarının engellendiği iddialarının incelendiği belirtildi. Özellikle yurt dışı satışların kısıtlanmasına dair yapılan yanlış beyanlar, Rekabet Kurumu tarafından düzeltildi.

Rekabetçi Endişeler

Kurul, prodüksiyon, kast, menajerlik, sinema ve televizyon kanalları gibi çeşitli medya platformlarındaki bütünleşik yapılar dahilinde rekabetçi endişelerin değerlendirildiğini ifade etti. Bu kapsamda içeriklerin oluşturulması, dağıtımı ve gösterimi gibi süreçler mercek altına alındı.

Çalışmaların Sürekliliği

Açıklamada, Rekabet Kurulu'nun, rekabeti kısıtlayıcı işbirlikleri veya tek taraflı davranışlar nedeniyle sektördeki diğer teşebbüsleri dışlayıcı etkilere karşı çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı. Sektördeki çalışanlara yönelik rekabete aykırı uygulamalar konusunda da gerekli tespitlerin yapılacağı ve bu davranışların cezalandırılacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Yılı Bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Görüşülüyor
2
Döviz Kurlarındaki Güncel Değişimler
3
New York Borsasında Durgun Gün
4
Eylülde ABD'de Bekleyen Konut Satışları Yükseldi
5
İngiltere'de 40 Milyar Sterlinlik Vergi Artışı
6
Buse Bilim Koleji, Memoriad Beyin Olimpiyatları'na Ev Sahipliği Yapacak
7
Bizim Toptan Marketlerde Ramazan kolisi satışa çıktı! Tek fiyat kampanyası

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor