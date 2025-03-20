Rekabet Kurumu, Fakir ve Perakende Devlerine Soruşturma Başlattı

Rekabet Kurumu'ndan Temizlik Sektöründe Soruşturma

Rekabet Kurulu, teknolojik ev aletleri alanında faaliyet gösteren Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Ticaret AŞ (Fakir), Teknosa İç ve Dış Tic. AŞ (Teknosa), Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ (Vatan Bilgisayar) ile Media Markt Turkey Tic. Ltd. Şti. (MediaMarkt) hakkında rekabet ihlali iddialarıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Küçük Ev Aletleri Sektöründeki İddialar

Kendisine ait internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulu, küçük ev aletleri sektörünün önde gelen ismi Fakir'in, yeniden satıcılarının satış fiyatlarını belirleyip internet satışlarını kısıtlama girişiminde bulunup bulunmadığını araştırmaktadır. Bu kapsamda, ön araştırma sonuçları doğrultusunda gerekli adımlar atıldı.

İlgili Şirketlerle Bilgi Değişimi Tespit Ediliyor

Yürütülen araştırmalar neticesinde elde edilen bulgular, Fakir aracılığıyla Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi alışverişi yapıldığına dair iddiaların incelenmesine olanak tanıdı. Bu nedenle söz konusu şirketler hakkında da soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, soruşturmaya dair alınan kararların, hayırseverliğe ya da herhangi bir kanun ihlaline işaret etmediği vurgulandı. Bu süreçte, ilgili şirketlerin yaptırımlarla karşı karşıya kalıp kalmayacağı henüz netleşmedi.