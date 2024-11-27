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Rekabet Kurumu ve KKTC Rekabet Kurulu Arasındaki İşbirliği Protokolü Genişletildi

Rekabet Kurumu ve KKTC Rekabet Kurulu arasındaki işbirliği protokolü güncellenerek kapsamı genişletildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 14:03
Rekabet Kurumu ve KKTC Rekabet Kurulu Arasındaki İşbirliği Protokolü Genişletildi

Rekabet Kurumu ve KKTC İşbirliği Protokolünde Önemli Gelişme

Rekabet Kurumu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Rekabet Kurulu arasındaki işbirliği protokolü, kapsamı genişletilerek güncellendi. Bu önemli gelişme, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ve KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel'in imzaladığı yeni protokolle resmiyet kazandı.

İmza Töreninde Önemli İsimler

İmza törenine KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da katılarak, iki kurum arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Protokolün Amacı ve Beklentiler

Genişletilen işbirliği protokolü, rekabet hukuku politikaları ve uygulamaları ile ulusal rekabet otoriteleri arasında tecrübelerin paylaşımını hedefliyor. Ayrıca, kurumsal altyapının gelişimi için destek sağlanması bekleniyor. Bu çerçevede, ortak eğitim, konferans ve seminerler düzenlenmesi, rekabet alanında ortak projeler gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilir işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Önemli Ziyaretler

Bunun yanı sıra, Birol Küle, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından da kabul edildi. Ayrıca, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rekabet Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Rekabet Kurulu arasında mevcut olan...

Rekabet Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Rekabet Kurulu arasında mevcut olan işbirliği protokolü, kapsamı genişletilerek güncellendi. Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle (sol 4) ve KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel (sağ 4) mevcut işbirliği protokolünün güncellenmiş ve genişletilmiş versiyonunu imzaladı

Rekabet Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Rekabet Kurulu arasında mevcut olan...

Rekabet Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Rekabet Kurulu arasında mevcut olan işbirliği protokolü, kapsamı genişletilerek güncellendi. Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle (sol 4) ve KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel (sağ 4) mevcut işbirliği protokolünün güncellenmiş ve genişletilmiş versiyonunu imzaladı

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