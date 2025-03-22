Reklam Kurulu, Yanıltıcı Reklamlara 32,5 Milyon Lira Ceza Kesti

Reklam Kurulu, 141 dosyadan 131'inde mevzuata aykırılık tespit ederek yanıltıcı reklamlara toplamda 32,5 milyon lira ceza uyguladı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 09:41
Reklam Kurulu, Yanıltıcı Reklamlara 32,5 Milyon Lira Ceza Kesti

Reklam Kurulu, yanıltıcı reklamlar için 32,5 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 13 Mart'taki toplantıda incelemeye alınan 141 dosyadan 131'inin mevzuata aykırı bulunduğu belirtildi. Bu süreçte bir dosya hakkında ise tedbiren durdurma kararı alındı.

Açıklamada, durdurma cezası ve 32 milyon 481 bin 507 lira idari para cezasının yanı sıra, 5 dosya için tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla erişim engeli tedbiri de uygulandığı ifade edildi. Toplantıda, tüketicilerin ekonomik tercihlerini etkileyen reklamların ele alındığı vurgulandı.

Hazır Giyim Sektörüne Cezalar

Hazır giyim sektöründe yapılan denetimlerde, indirimli satışlara yönelik 8 dosya için 4 milyon 800 bin lira idari para cezası kesildi. Reklam Kurulu, bu denetimlerle sahte indirim algısının önüne geçmeyi ve haksız rekabetin ülke ekonomisine olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor.

Teknoloji Sektöründe Yanıltma Tespit Edildi

Teknoloji sektöründe, belirli cep telefonu modellerinin özel bir uygulamaya sahip olduğu izlenimi oluşturan ancak bu özelliklerin bazı modellerde yer almadığı reklamlar tespit edildi. Tüketicilerin eksik bilgilendirilmesi sonucu yanıltıcı reklamların cezası da uygulandı.

Sıfır Faizli Kredi Reklamları Yakından Takip Ediliyor

Otomotiv sektöründe yapılan reklamlarla ilgili de incelemelerde bulunuldu. 'Yüzde sıfır faiz' kampanyalarının gerçekte peşin faiz ödemesi gerektireceği yönünde tüketicilerinin yanıltıldığı belirlendi. Bu durum nedeniyle durdurma ve ceza kararları alındı.

Ayrıca, Türkiye'de satışa sunulan bazı ayakkabıların tanıtımlarında yurt dışı internet sitelerinde kullanılan 'domuz derisi' teriminin, Türkiye'deki ürün açıklamalarında saklandığı tespit edilmiştir. Bu sebeple 4 firma hakkında toplamda 3 milyon 457 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

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