Rekor Vergi Kaybı Tespit Edildi: 120 Milyar Lira Kamu Alacağı

Vergi Denetimlerinde Tarihi Rekor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), geçen yıl yaptığı vergi denetimleri sonucunda 120 milyar liralık rekor kamu alacağı tahakkuk ettirdi. Bu dev rakam, gecikme faizleri hariç olarak kaydedildi.

Denetimlerin Kapsamı

Vergi Denetim Kurulu, büyük mükellefler ve görünür bir geliri olmaksızın lüks tüketim yapan kişiler üzerinde yoğunlaştı. Ayrıca, sosyal medya fenomenleri ve IBAN yoluyla vergisiz tahsilat gerçekleştiren gruplar da titiz bir denetim sürecine maruz kaldı.

Matrah Farkları ve Tarh Edilen Vergi

Denetimlerde bulunan 159,75 milyar lira matrah farkı üzerinden 40,02 milyar lira vergi tahakkuk ettirilirken, 80,41 milyar lira ceza kesilmiştir. Toplamda, VDK incelemeleriyle kamuya sağlanan gelirler açısından bir rekor elde edildi.

Kayıt Dışılıkla Mücadele

Bu yıl gerçekleştirilen denetimlerin odak noktası, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadele oldu. Sektörlerde görülen fiyat artışlarının vergi gelirlerine yansımaması durumunda sıkı incelemeler yapıldı.

2023'teki Denetimlerin Etkisi

2023'te mükelleflerin beyan ettiği 3,45 trilyon lira matrah incelenirken, toplam 18,6 milyar lira vergi tahakkuk ettirildi. Önceki yıla göre tarh edilen vergi rakamlarının artışı, haksız kazanç elde eden mükelleflere yönelik araştırmaların etkili olmasından kaynaklandı.

Bakan Şimşek'ten Dürüst Mükelleflere Destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, denetimlerin sonuçlarından memnun olduğunu belirterek, kazancını kayıttan gizleyen mükelleflere karşı uygulanacak denetimlerin süreceğini ifade etti. Şimşek, “Vergide adalet ve etkinlik temel ilkemiz olmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.

Dürüst mükelleflerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Şimşek, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle en etkili yöntemlerle mücadele ettiklerini belirtti.