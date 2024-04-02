Renault gemileri yaktı, fiyatı düşürdü! Tam 189 bin TL'lik indirimi müjdeledi

Renault markası müşterilerine büyük kampanyasını duyurdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
RENAULT ARAÇ KAMPANYASI
Renault markası müşterilerine güzel haberi verdi. Son dönemlerde fiyatlar fahiş şekilde artmaya devam ederken markaların kampanyaları da yoğun ilgi görüyor. Renault markası Captur modellerinde ve Dacia Duster modellerinde büyük indirim başladı. Dacia Duster ve Renault Captur modeller arasındaki fiyat farkları müşterilerin dikkatini çekiyor. Dacia Duster model Journey Blue dCi 115 bg 4x4 donanımı 1 milyon 605 bin TL'ye satılırken Renault Captur Touch Plus 1.3 Mild Hybdrid EDC 140 bg donanım paketi 1 milyon 415 bin 900 TL'den satışa çıkıyor. Güncel olarak Dacia Duster model fiyatları şu şekilde;
Expression ECO-G 100 bg: 1.165.000 TL
Expression TCe 150 bg EDC: 1.251.900 TL
Essential TCe 150 bg EDC: 1.197.900 TL
Essential TCe 150 bg 4×4: 1.381.900 TL
Expression TCe 150 bg 4×4: 1.423.900 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4×4: 1.536.000 TL
Journey TCe 150 bg EDC: 1.303.000 TL
Extreme TCe 150 bg EDC: 1.353.000 TL
Journey Blue dCi 115 bg 4×4: 1.605.000 TL
Renault Captur model ise şu fiyatlara satılıyor
Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg (2023): 1.415.900 TL
Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg (2024): 1.550.000 TL