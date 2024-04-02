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Renault gemileri yaktı, fiyatı düşürdü! Tam 189 bin TL'lik indirimi müjdeledi

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Renault fiyatları indirdi! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 13:29
Renault gemileri yaktı, fiyatı düşürdü! Tam 189 bin TL'lik indirimi müjdeledi

Renault markası müşterilerine büyük kampanyasını duyurdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

RENAULT ARAÇ KAMPANYASI

Renault markası müşterilerine güzel haberi verdi. Son dönemlerde fiyatlar fahiş şekilde artmaya devam ederken markaların kampanyaları da yoğun ilgi görüyor. Renault markası Captur modellerinde ve Dacia Duster modellerinde büyük indirim başladı. Dacia Duster ve Renault Captur modeller arasındaki fiyat farkları müşterilerin dikkatini çekiyor. Dacia Duster model Journey Blue dCi 115 bg 4x4 donanımı 1 milyon 605 bin TL'ye satılırken Renault Captur Touch Plus 1.3 Mild Hybdrid EDC 140 bg donanım paketi 1 milyon 415 bin 900 TL'den satışa çıkıyor. Güncel olarak Dacia Duster model fiyatları şu şekilde;

renault captur araç kampanyası

Expression ECO-G 100 bg: 1.165.000 TL

Expression TCe 150 bg EDC: 1.251.900 TL

Essential TCe 150 bg EDC: 1.197.900 TL

Essential TCe 150 bg 4×4: 1.381.900 TL

Expression TCe 150 bg 4×4: 1.423.900 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4×4: 1.536.000 TL

Journey TCe 150 bg EDC: 1.303.000 TL

Extreme TCe 150 bg EDC: 1.353.000 TL

Journey Blue dCi 115 bg 4×4: 1.605.000 TL

Renault Captur model ise şu fiyatlara satılıyor

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg (2023): 1.415.900 TL

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg (2024): 1.550.000 TL

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