Renault solda sıfır bıraktı! O modelinde muhteşem indirim var

Türkiye otomotiv pazarında güçlü bir varlık sergileyen Renault Clio, rekabeti sıklaştıran yeni kampanyası ve cazip fiyatlarıyla otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor. Binek otomobil segmentindeki liderliğini sürdüren Renault Clio, son teknolojiye sahip tasarımı ve performans özellikleriyle adından söz ettiriyor. Özellikle B HB pazarında en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alan Renault Clio, Türkiye'deki satışlarını artırmaya yönelik başarılı bir strateji izliyor.



RENAULT CLIO KAMPANYA BAŞLATTI





Yenilenen tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çeken Renault Clio, Türkiye pazarında etkileyici bir satış performansı sergilemeye devam ediyor. Yeni kasasıyla öne çıkan Clio, fiyat/performans dengesiyle tüketicilerin dikkatini çekiyor. Özellikle 1.0 litrelik benzinli motoru, manuel şanzımanı ve 65 beygir gücüyle donatılan baz donanım seviyesi, B HB segmentinde liderlik iddiasını güçlendiriyor.



Clio'nun yenilenen tasarımı, modern ve sportif bir görünüm sunarken, iç mekanındaki teknolojik özelliklerle de sürücü ve yolcularına konforlu bir deneyim vaat ediyor. Geniş iç hacmi, ergonomik koltukları ve kullanıcı dostu bilgi eğlence sistemiyle Clio, şehir içi ve şehir dışı sürüşlerde beklentilere yanıt vermeyi amaçlıyor.

Renault Türkiye yetkilileri, Clio'nun Türkiye pazarındaki hızlı satış grafiğinden memnuniyet duyduklarını belirtirken, müşteri taleplerine uygun fiyat/performans sunma hedeflerini sürdürdüklerini vurguluyorlar. Clio'nun sunduğu geniş donanım seçenekleri ve şık tasarımıyla, B HB segmentindeki iddiasını güçlendirmesi bekleniyor. İşte, Renault Clio'nun Türkiye'deki bazı modellerine ait fiyat detayları:

equilibre 1.0 SCe 65 hp: Fiyatı 852.000 ₺

equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: Fiyatı 949.900 ₺

evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: Fiyatı 988.900 ₺

techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp: Fiyatı 1.041.900 ₺

techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp: Fiyatı 1.286.900 ₺

Renault Clio'nun rekabetçi fiyatları ve güçlü performansıyla otomobil tutkunları arasında popülerliğini sürdürmesi beklenirken, otomotiv pazarındaki etkisini artırmaya devam ediyor.