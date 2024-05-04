Resmi Gazete’de yayımlandı: Akaryakıtta artık tek fiyat dönemi başlayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), "8370 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı", Resmi Gazete'de bugün (4 Mayıs) yer aldı. Karara göre, farklılaştırılmış olsun ya da olmasın, aynı tür akaryakıtlar için tek fiyat uygulanacak ve fiyat farkı olmayacak.

Alınan bu yeni kararla birlikte, aynı tür akaryakıtlar için birden fazla fiyat olmayacak ve tek fiyat üzerinden işlemler yapılacak. Bu kararla tüketici için oluşan belirsizliklerin önlenmesi ve bayiler için operasyonlarda kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Alınan bu yeni karar 15 Mayıs itibari ile yürürlükte olacak.