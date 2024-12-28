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Resmi Gazete'de Yeni Atama Kararları Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de birçok kurumda yeni atama kararları duyuruldu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:29
Resmi Gazete'de Yeni Atama Kararları Yayımlandı

Yeni Atama Kararları Resmi Gazete'de

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de çeşitli kurum ve kuruluşlara yönelik atama kararları yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Atamaları

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi başmüfettişliğine İrfan Samsama, vergi müfettişliklerine ise Eyyüp Baykara ve Mehmet Kaya atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Koç ve Abdullah Karaboyacı atandı.

Ticaret Bakanlığı’na Yeni İsimler

Ticaret Bakanlığında duyurulan atama ile açık bulunan ticaret başmüfettişliği görevine Cevdet Bozkurt getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda Atamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Tersaneler ve Kıyı Yapıları genel müdür yardımcılıklarına Taner Keskin ve Savaş Cülcüloğlu, Sivil Havacılık genel müdür yardımcılıklarına ise Feyzullah Çınar ve Oğuz Aldemir atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Görev Değişiklikleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda önemli bir değişiklik yaşandı. Afyonkarahisar İl Müdürü Akın Yıldırım, Ankara İl Müdürü Muhammed Polat ve Balıkesir İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk görevden alındı. Ayrıca, Bakanlık bünyesindeki 54 il müdürlüğüne de atama yapıldı.

Yeni atama kararları, ilgili kurumların işleyişinde önemli değişiklikler yaratacağı öngörülüyor.

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