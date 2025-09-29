Rheinmetall, ABD Adına Doğu Avrupa'ya 444 Milyon Euro Mühimmat Tedarik Edecek

Rheinmetall, ABD adına Doğu Avrupa'daki bir ülkeye yaklaşık 444 milyon avro değerinde top mühimmatı tedarik edecek; teslimatlar 2026'da başlayıp Haziran 2027'de tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 12:16
Alman silah üreticisi Rheinmetall, ABD adına bir Doğu Avrupa ülkesine önemli miktarda top mühimmatı tedarik edeceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Rheinmetall'in ABD hükümeti tarafından görevlendirilen Global Military Products şirketinin alt yüklenicisi olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, ilgili ülke için imzalanan sözleşmenin tutarı yaklaşık 444 milyon avro olarak kaydedildi. Teslimatların 2026'da başlaması ve Haziran 2027'de tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Rheinmetall, sözleşmede bahsi geçen ülkenin adını açıklamazken, şirketin geçmişte Ukrayna gibi ülkeler için de mühimmat ürettiği hatırlatıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'daki hükümetleri savunma harcamalarını artırmaya yöneltmesi, Rheinmetall'in satışlarının yükselmesine katkı sağlıyor.

Şirket ayrıca 2027'ye kadar yılda 1,5 milyon 155 mm top mermisi üretmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

