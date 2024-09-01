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Rixos Tersane İstanbul Açıldı: Şehir Otelciliğine Yeni Bir Soluk

Rixos Tersane İstanbul, kültürel mirasın yeniden canlandırılması ve ekonomiye katkıyla hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 17:32
Rixos Tersane İstanbul Açıldı: Şehir Otelciliğine Yeni Bir Soluk

Rixos Tersane İstanbul Resmen Hizmete Açıldı

Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, yeni projenin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Kent Hafızasının Yeniden İnşası

Tamince, Rixos Tersane İstanbul'un ilk etabının, örnek bir koruma anlayışıyla tamamlandığını ve kent hafızasının önemli bir parçası haline geleceğini ifade etti. "Bu eşsiz bölgede açtığımız tesis, şehir otelciliğine yeni bir perspektif kazandıracak ve ekonomiye büyük katkı sağlayacak" dedi.

Önemli İsimler Açılışta Bir Araya Geldi

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

Tarihi Doku ve Modern Mimari

Rixos Tersane İstanbul, 600 yıllık geçmişe sahip tarihi Tersane İstanbul'un çağdaş bir yaşam alanı olarak yeniden düzenlenmesi ile öne çıkıyor. Tamince, projede her detayın titizlikle düşünüldüğünü belirtti.

Ulaşım ve Konukseverlik

Rixos Tersane İstanbul, 432 odasıyla misafirlerini ağırlayacak ve tarihi yarımadayla uyum içinde bir mimarisi bulunacak. Deniz yoluyla ulaşım imkanı sunarak turistler için cazibesini artırıyor.

Kültürel Sürdürülebilirlik ve Sanat

Otel, bulunduğu yerin ilhamıyla oluşturulan bir sanat koleksiyonu ile kültürel sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak. Ayrıca, geniş etkinlik alanlarında yerli ve yabancı organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Rixos Tersane İstanbul'un açılış törenine...

Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, Rixos Tersane İstanbul'un açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

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