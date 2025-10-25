Rize'de Hamsi Bolluğu: Kilogramı 100 TL

Rize'de hamsi bolluğu tezgâhlara yansıdı; kilogramı 100 TL, mezgit 250 TL. Balıkçılar il dışına da hamsi gönderiyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 15:45
Tezgâhlarda fiyatlar ve talep

Rize'de hamsinin kilogramı 100 TL üzerinden satışa sunuldu. Vatandaşların en çok tercih ettiği balık tezgâhında mezgitin kilogramı 250 TL, istavrit ise 100 TL olarak fiyatlandı.

Balıkçı Nevzat Sümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıla kıyasla hamsinin bu sezon daha bol olduğunu söyledi.

Sümer, "Zaman zaman fiyatı düşüyor, çıkıyor. Hamsi bizim yüzümüzü bu sene güldürdü. İnşallah güldürmeye de devam eder." dedi.

Sümer, talep üzerine il dışına çok miktarda hamsi gönderdiklerini de kaydetti.

Müşterilerden 70 yaşındaki Fatma Göktaş ise hamsinin bol ve fiyatlarının uygun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

