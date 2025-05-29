Rolls-Royce Ghost Series II Türkiye'de Tanıtıldı

Rolls-Royce Ghost Series II, Türkiye sahnesinde

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul, Ghost Series II modelini gerçekleştirdiği özel bir toplantı ile tanıttı. Yeni model, Ghost Extended Series II ve Black Badge Ghost Series II olmak üzere üç farklı karakter sunuyor ve Türkiye'de ilk kez sahne aldı.

Hilal Aysal’dan Açıklamalar

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal, tanıtımda yaptığı konuşmada Ghost modelinin, en zorlu koşullarda bile yolculukları zahmetsiz ve keyifli hale getiren eşsiz bir otomobil olduğunu vurguladı. Aysal, "Ghost'un ilk tanıtımından bu yana geçen yıllar içerisinde müşterilerimiz, en çok sofistike mühendisliğini, zamansız tasarımını ve kusursuz el işçiliğini değerli bulduklarını belirttiler. Ghost Series II'ye yönelik ilk müşteri geri bildirimlerinin çok olumlu olması ve tüm ürün yelpazesine devam eden ilgi, Rolls-Royce'un Türkiye'deki başarısının devam edeceğine dair bize güven veriyor," dedi.

İleri Teknoloji ve Özel Tasarımlar

Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann de, yeni Ghost Series II'nin üç farklı karakter ile lüks kodlarını yansıttığını belirtti. Tiemann, "Her bir model, müşterilerimizin farklı yaşam tarzlarına kusursuz bir şekilde hitap ediyor. Ghost Series II, markanın bugüne kadarki en ileri teknolojiye sahip V12 motorlu modeli olarak konumunu güçlendiriyor. 2011'deki lansmanından bu yana, Rolls-Royce'un 120 yıllık tarihindeki en çok talep edilen modeli haline geldi," şeklinde konuştu.

Ghost Series II'nin Tasarım Özellikleri

Tanıtımda verilen bilgilere göre, Ghost Series II, Rolls-Royce Motor Cars tarihindeki en popüler model olma unvanını sürdürüyor. Müşteriler için sağlanan sadesiz ve kişiye özel Bespoke tasarımlar, yeni nesil iç mekan kaplamaları ve donanımlarla destekleniyor. Ghost'un sade, bütünsel ve heykelsi tasarım yaklaşımı, yenilenmiş far ve gündüz lambası tasarımlarıyla net biçimde ifade ediliyor.

Ghost Extended Series II ve Black Badge Ghost Series II

Gost Extended Series II modeli, arka yolcu bacak mesafesini 17 santimetre uzatarak konforu artırıyor. Diğer yandan, Black Badge Ghost Series II, Rolls-Royce'un V12 motoru ile yüksek performans sunuyor. Bu model, güçlü motoru sayesinde Ghost Series II'ye göre 29 PS daha fazla güç ve 50 Nm daha fazla tork üretiyor. Tüm Rolls-Royce Black Badge modellerinde olduğu gibi, vites seçim kolundaki "Low" modu etkinleştirildiğinde, sürüş deneyimini daha dinamik hale getiriyor. Gaz pedalına yüzde 90 basıldığında, vites geçiş hızları yüzde 50 artarak zarif bir sürüş deneyimi sunuyor.

Ghost Series II, Ghost Extended Series II ve Black Badge Ghost Series II olmak üzere üç farklı karakteri ile yeni yüzü tanıtılan Ghost, Türkiye'de ilk kez sahneye çıktı.

Ghost Series II, Ghost Extended Series II ve Black Badge Ghost Series II olmak üzere üç farklı karakteri ile yeni yüzü tanıtılan Ghost, Türkiye'de ilk kez sahneye çıktı.