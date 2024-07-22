Rönesans Holding, Rabobank AŞ'yi Satın Alıyor

Rönesans Holding ve Rabobank AŞ Arasındaki Stratejik Anlaşma

Rönesans Holding, Rabobank AŞ hisselerinin tamamını almak üzere Rabobank International Holding BV ile bir hisse devir anlaşması imzaladı. Şirketin açıklamasına göre, bu anlaşma ile 2014 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank AŞ'nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onaylarının ardından Rönesans Holding'e devredilecek.

Rönesans Holding'in Faaliyet Alanları

Rönesans Holding, inşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımlar gibi beş ana ağ üzerinde faaliyet göstermektedir. Bu satın alma işlemiyle birlikte, şirketin faaliyet alanına finans sektörünü de eklemiş olacak.

Hukuki Danışmanlık ve İlerleyen Süreç

Hisse devri sürecinde GKC Partners, Rönesans Holding'in hukuki danışmanı olarak görev alıyor. Anlaşmanın kapanışı için gerekli olan düzenleyici onayların beklenmesi gerekecek.

Uluslararası Finansman Kapasitesi

Yabancı ortaklıklar ve uluslararası finansman yaratma kabiliyeti ile dikkat çeken Rönesans Holding, Nisan 2024 tarihinde ilk halka arzını gerçekleştirmiş ve grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ı halka açmıştır.