Rosatom, Akkuyu NGS'nin 2026 Devreye Alınma Planını Koruyor

Rosatom, Akkuyu NGS için 3-4 aylık gecikme ihtimali olsa da 2026 devreye alınma planlarını koruduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 10:38
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu NGS için 3-4 aylık gecikme ihtimali bulunabileceğini ancak 2026 hedefinin korunduğunu duyurdu.

Kritik değerlendirmeler ve tedarik açıklaması

Likhachev, Nijniy Novgorod'da gazetecilere yaptığı açıklamada, kurumun uluslararası projelerini anlaşmalar çerçevesinde sürdürdüğünü belirtti. Alman Siemens şirketinin türbin sevkiyatına ilişkin soruya yanıt verirken, "Şu anda kayıpların telafi edilme şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

NGS'nin devreye alınması sürecine ilişkin Likhachev, "3-4 aylık gecikme yaşanabilir. Ancak devreye alınması için gelecek yıla yönelik planları koruyoruz." dedi.

Likhachev, Çin ve Hindistan ile nükleer enerji alanındaki işbirliğinin genişleyebileceğine işaret ederek, Çin'deki inşaatın takviminin ilerisinde devam ettiğini ve Hindistan'daki projede 3. ünitenin gelecek yıl devreye alınmasının planlandığını aktardı.

Likhachev, Rosatom'un 9 ülkede inşaat ve sözleşme aşamasında bulunan 30 güç ünitesi bulunduğunu belirterek, ihracatın öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.

