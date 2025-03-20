Rosneft'in Net Karı 2024'te Yüzde 14,4 Azaldı

Rosneft'in net karı 2024'te %14,4 düşerek 1 trilyon 8 milyar rubleye geriledi. CEO İgor Seçin, vergi oranlarının artışını gösterdi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 21:30
Rosneft'in Net Karı 2024'te Yüzde 14,4 Azaldı

Rosneft'in 2024 Performansı

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft, 2024 yılında net karının %14,4 azaldığını duyurdu. Şirketin net karı, 1 trilyon 8 milyar ruble (yaklaşık 12,7 milyar dolar) seviyesine geriledi.

Üretim Rakamları ve Gelir

Rosneft’in açıkladığı verilere göre, geçen yıl 184 milyon ton petrol ve 87,5 milyar metreküp doğal gaz üretildi. Şirket, bu süre zarfında toplamda 3 trilyon ruble gelir elde etti.

Şirket CEO'su Açıklamalarda Bulundu

Rosneft Üst Yöneticisi (CEO) İgor Seçin, şirket karındaki düşüşün temel nedenini gelir vergisi oranlarındaki artış olarak gösterdi. Ayrıca, Rusya’daki yüksek politika faiz oranlarının faiz ödemelerinde artışa yol açtığını vurguladı. Ancak, bazı kilit projelerin devreye alınmasıyla bu olumsuz etkilerin hafifletildiği belirtildi.

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