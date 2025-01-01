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Rus Gazının Avrupa'ya Sevkiyatı Durduruldu: Yeni Güzergah Türkiye Mi Olacak?

Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının durduğunu duyurdu. Türkiye, alternatif güzergah olarak öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 10:27
Rus Gazının Avrupa'ya Sevkiyatı Durduruldu: Yeni Güzergah Türkiye Mi Olacak?

Gazprom'dan Şok Açıklama: Ukrayna Üzerinden Gaz Sevkiyatı Durduruldu

Rus enerji devi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu resmi olarak açıkladı. Şirketin yaptığı açıklamada, 2023 yılı itibarıyla söz konusu sevkiyat anlaşmasının bugün (TSİ) 08.00 itibarıyla sona erdiği belirtildi.

Anlaşma Uzatılmadı

Açıklamada, Ukrayna'nın bu anlaşmayı uzatmayı reddettiğine dikkat çekildi. Gazprom'un ifadesine göre, "Ukrayna üzerinden doğal gaz tedarik etme fırsatından mahrum bırakılmıştır. Ukrayna üzerinden Rus doğal gazı sevkiyatı gerçekleştirilmiyor." ifadeleri yer aldı.

2023'te Gaz Miktarında Önemli Düşüş

Ukrayna yönetiminin 2023 sonu için yayımladığı verilere göre, ülke üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı 2022'ye kıyasla yaklaşık %28 azalarak 15 milyar metreküpe geriledi. Bu durum, hem Ukrayna hem de Gazprom açısından finansal kayıplara yol açacak. Ukrayna'nın bu sözleşmeden yılda yaklaşık 1 milyar dolar, Gazprom'un ise 3 milyar dolar'dan fazla gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Alternatif Güzergah: Türkiye

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları olan Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa da atıl durumda. Ukrayna üzerinden sevkiyatın tamamen durması durumunda, Türkiye'nin gaz transitinde ön plana çıkacağı düşünülüyor. Bu durum, enerji pazarında yeni dinamiklerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

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