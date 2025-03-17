Rus Rublesi ve Moskova Borsası Değer Kazanıyor

Moskova Borsası Yükselişte

Moskova Borsası, %1,71'lik artışla 3.349 puanın üzerine çıkarak yatırımcılar için umut veriyor. Aynı zamanda dolar bazlı RTS endeksi de %1,71 değer kazanarak 1196 puanın üzerine yükseldi.

Rublede Güçlenme

Rus rublesi, dolar karşısında %1,2 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi Ağustos 2024’ten beri ilk kez 84 seviyesinin altına düştü. Bu gelişmeler, piyasalarda olumlu bir hava yarattı.

Olumlu ABD-Rusya İlişkileri

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacağını duyurdu. Putin ise Ukrayna’da ateşkes konusuna olumlu yaklaştıklarını ifade etti. Bu tür olumlu temaslar, yatırımcıların güven duymasını sağlıyor.

Batı Şirketleri Rus Pazarına Dönüş Yapıyor

Bazı Batılı medya kaynakları, belirli şirketlerin Rus pazarına dönüş için adımlar attığını öne sürüyor. Bu durum, Rus ekonomisinin toparlanması için umut vadediyor.