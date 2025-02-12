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Rus Rublesi ve Moskova Borsası İyimserlik ile Değer Kazanıyor

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarıyla Rus rublesi ve Moskova Borsası değer kazandı, analistler olumlu gelişmeleri değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:35
Rus Rublesi ve Moskova Borsası İyimserlik ile Değer Kazanıyor

Rus Rublesi ve Moskova Borsası İyimserlik ile Değer Kazanıyor

Rus rublesi ve Moskova Borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşının çözümüne yönelik iyimser açıklamaları sonrasında değer kazandı. Trump'ın müzakerelerde ilerleme sağlandığına dair ifadeleri, piyasalarda olumlu bir etki yarattı.

Moskova Borsası (MOEX), %0,73 değer kazanarak 3.040 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de %0,90 artışla Ağustos 2024'ten bu yana ilk kez 1000 puanın üzerine yükseldi.

Öte yandan, Rus rublesi dolar karşısında %1,56 değer kazandı ve dolar/ruble paritesi 95 seviyesinin altına indi. Analistler, Trump'ın müzakerelerde sağlanan ilerlemelere işaret etmesinin yanı sıra, Rusya'nın bir ABD vatandaşını serbest bırakmasının da piyasalarda olumlu bir etki yarattığını belirtiyor.

Beyaz Saray’dan dün yapılan açıklamada, Rusya'nın 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığı bilgisi verildi.

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