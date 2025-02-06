Rus Turistler 2024'te Türkiye'yi Tercih Ediyor

Rus turistlerin 2024'teki Seyahat Tercihleri

Rus turistlerin 2024'teki yurt dışı seyahatleri bir önceki yıla göre %15,4 artarak 17,4 milyon kişiye ulaştı. Bu çerçevede, en çok Türkiye tercih edildi.

Türkiye’nin Turizmdeki Payı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin toplam seyahatlerdeki payı %38,5 ile zirvede yer aldığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri %11,4, Çin %10,9, Tayland %10 ve Mısır ise %8,5 paya sahip bulundu.

Türkiye’ye Yönelik Artış

2024’te Türkiye'ye yapılan seyahatlerde %6,3'lük bir artış yaşanarak toplamda 6,7 milyon ziyaretçi kaydedildi. Ayrıca, Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği, Türkiye’ye yönelik yaz sezonu turu satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre 2 ila 2,5 kat arttığını duyurdu.