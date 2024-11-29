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Rusya, Batılı Ülkelere Yönelik Gıda Yaptırımlarını Uzattı

Rusya, 2014'ten beri uyguladığı gıda yaptırımlarını 31 Aralık 2026'ya kadar uzattı, Yeni Zelanda da listeye ekledi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:04
Rusya, Batılı Ülkelere Yönelik Gıda Yaptırımlarını Uzattı

Gıda Yaptırımları 2026'ya Kadar Devam Edecek

Rusya, Batılı ülkelere yönelik olarak 2014 yılından bu yana uyguladığı gıda sektörü yaptırımlarını 31 Aralık 2026'ya kadar uzatma kararı aldı.

Rus hükümetinin yaptığı yazılı açıklamada, özellikle ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi bazı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak yürürlüğe koyulan "karşı yaptırımların" yine aynı tarihe kadar geçerli olacağı belirtildi.

Ayrıca, açıklamada Yeni Zelanda'nın da yaptırım uygulanan ülkeler listesine eklendiği vurgulandı. Böylece, Batılı ülkelerin yaptırımları dolayısıyla Rusya, 2014 yılından bu yana ABD, AB ve diğer bazı ülkelerden gelen belirli gıda ürünlerine yönelik yaptırımlarını sürdürmüş oldu.

Bu yaptırımlar kapsamında, özellikle bazı et ve süt ürünleri, sebze ve meyve ithalatlarının durdurulmuş olduğu kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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