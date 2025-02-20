Rusya, Benzin İhracat Kısıtlamalarını 6 Ay Uzattı

Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaları 31 Ağustos'a kadar uzatırken, rafinerilere muafiyet sağlandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:34
Rusya, Benzin İhracat Kısıtlamalarını 6 Ay Uzattı

Rusya’dan Benzin İhracatına Uzatma Kararı

Rusya, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların 31 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu. Bu bilgi, Rus hükümetinin yaptığı yazılı açıklamada gün yüzüne çıktı. Daha önce 1 Mart'ta sona erecek olan kısıtlamaların uzatılması, sektörün mevcut durumunu göz önünde bulundurarak alındı.

Benzin Üreticilerine Muafiyet

Açıklamada, benzin üreticilerine yönelik muafiyetlerin devam edeceği bildirildi. Rafinerilere ve rafinerilere sahip petrol şirketlerine, yakıt ihraç etmeleri için izin verileceği ifade edildi.

Benzin Fiyatlarındaki Artış ve İthalat Kısıtlamaları

Son dönemlerde, Rusya'daki petrol rafinerileri insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarına hedef olurken, tarım sektöründeki artan talep de benzin fiyatlarında yükselişe neden olmuştu. Bu fiyat artışları, hükümetin zaman zaman ihracat kısıtlamalarına gitmesine yol açmaktadır.

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