Rusya, Benzin İhracat Kısıtlamalarını Kaldırmaya Hazırlanıyor

Rusya'dan Benzin İhracatında Değişiklik

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, benzin ihracatına yönelik kısıtlamaların kısa süre içinde kaldırılacağını duyurdu. Başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Novak, benzin ihracatı yasağına ilişkin gerekli belgelerin hazırlandığını belirtti.

Yasağın Kaldırılma Tarihi Belirsiz

Novak, yasağın kaldırılmasına dair kesin bir tarih veremeyeceğini dile getirerek, "Yasak gelecek günlerde kaldırılacak. 1 Aralık'tan itibaren mi kalkacak şu anda söylemek zor," ifadelerini kullandı.

Fiyat Artışları ve İhracat Kısıtlamaları

Rusya'da petrol rafinerilerinin insansız hava araçlarının saldırılarına maruz kalması ve tarım sektöründeki artan talep, benzin fiyatlarında önemli bir yükselişe neden olmuştu. Bu durum, hükümeti zaman zaman ihracat kısıtlamalarına yöneltmiştir. Son olarak, 1 Ağustos itibarıyla benzin ihracatı yıl sonuna kadar kısıtlanmıştı.

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