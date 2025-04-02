Rusya'da ABD İle Normalleşme: Batılı Şirketlerin Dönüşü Tartışılıyor

Rusya ile ABD Arasındaki Normalleşme ve Batılı Şirketlerin Dönüşü

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, Batılı şirketlerin Rus pazarına dönüşünü yeniden gündeme getirdi. Ancak, bu dönüşüm sürecinin kolay olmayacağı belirtildi.

Son üç yılda, Ukrayna savaşı nedeniyle 28 binden fazla yaptırım uygulanan Rusya, birçok Batılı şirketin ülkeden ayrılmasıyla önemli bir dönüşüm sürecine girmiştir. H&M, Coca Cola, McDonald's ve Starbucks gibi dünya çapında ünlü markalar Rus pazarını terketti. Ayrıca IKEA, Renault ve Mercedes gibi firmalar da fabrikalarını kapattı.

Rusya'nın “dost olmayan ülkeler” olarak tanımladığı Batılı ülkelerden şirketlerin %62’sinin ülkeyi terk ettiği tahmin ediliyor. Bu şirketler, varlıklarını Rus firmalarına satarak veya yönetimi devrederek ülkeden ayrıldı.

Yeni Gelişmeler ve Görüşmeler

Son olarak, Volkswagen’in Rusya'nın Kaluga şehrindeki fabrikasında bir otomobilin seri üretimine başladığı bildirilirken, daha önce de Mercedes, Renault ve Nissan’ın varlıkları Rus hükümetine devredilmişti. Öte yandan, Starbucks ve McDonald's gibi markalar, yeni isimlerle hizmet vermeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dönüşü ve Rusya ile ABD arasındaki müzakereler, Rus ekonomisi için yeni olasılıkları gündeme getirmişti. Putin, Batılı şirketlerin Rusya’yı terk ederken varlıklarını “ciddi indirimle” sattıklarını anlatarak, bu şirketlere kapılarının açık olduğunu belirtti.

Batılı Şirketlerin Yeniden Gelişimi

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği Başkanı Aleksandr Şohin ile ABD Ticaret Odası Rusya Başkanı Robert Agee arasında yapılan görüşmelerde, yaptırımların ele alındığı bildirildi.

Öte yandan, Renault’nun dönüş yapması beklenen firmalar arasında yer aldığı belirtiliyor. AvtoVAZ Başkanı Maksim Sokolov, Renault’un geri dönmesi durumunda en az 112,5 milyar ruble (yaklaşık 1,3 milyar dolar) ödemesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca enerji alanında özellikle ABD'li şirketlerin Rus pazarına dönüşü gündemde.

SWIFT ve Jeopolitik Riskler

Rusya'da uluslararası ticareti en çok etkileyen unsurlar arasında SWIFT konusu öne çıkarken, Rus yetkililer bu konuda şuan için olumlu bir adım atılmadığını vurguladı. VTB Bankası Başkan Yardımcısı Dmitriy Pyanov, SWIFT yaptırımlarının Avrupa Birliği'ne bağlı olduğunu ifade etti.

Analistler, bazı şirketlerin dönüş sinyalleri vermesine rağmen, Batılı şirketlerin Rusya'ya dönüşte temkinli hareket edeceklerine dikkat çekiyor. Yüksek enflasyon, kur oynaklığı ve yüksek faiz oranları da kararları etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Son olarak, Rus hükümeti, %10 düzeyinde gerçekleşen yıllık enflasyonu düşürmek amacıyla ekonomiyi soğutmaya yönelik adımlar atıyor.