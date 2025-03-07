Rusya'da Nakit Döviz Çekimi Kısıtlamaları 6 Ay Daha Uzatıldı

Rusya'da Nakit Döviz Çekim Kısıtlamaları Uzatıldı

Rusya Merkez Bankası, bankalardan nakit döviz çekimine yönelik mevcut kısıtlamaların 6 ay daha uzatıldığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, bu kısıtlamaların 9 Eylül 2025'e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Bati Yaptırımları ve Kısıtlamaların Gerekçesi

Açıklamada, batılı ülkelerin Rus bankaları ve finans kuruluşlarına yönelik uyguladığı yaptırımlar çerçevesinde, nakit dolar ve avro edinme yasağının sürdüğü hatırlatıldı. Bu yüzden kısıtlamaların uzatma kararı alındığı ifade edildi.

Rusya Merkez Bankası, Mart 2022'deki bir karar ile, ülke genelindeki vatandaşların bankalardaki döviz hesaplarından sadece ruble cinsinden nakit para çekebileceğini belirlemişti. Bu durum, yaptırımların etkisi ve ekonomik istikrar sağlamak amacıyla alınan önlemler arasında yer alıyor.