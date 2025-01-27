Rusya'da Türkiye Turu Satışları Yüzde 250 Arttı

Türkiye Turu Satışlarında Rekor Artış

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği, Türkiye'ye yönelik yaz turu satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre %200 ila %250 oranında arttığını duyurdu. Bu artış, ülkenin tatil beldelerine olan talep ve turizm sektöründeki iyileşmenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Tatil Paketlerinde Fiyat Stabilitesi

Açıklamada, Türkiye tatil paketlerinde önemli bir fiyat artışı yaşanmadığı vurgulanarak, 2025 yazına yönelik yapılan Türkiye turlarında da benzer bir talep artışının gözlemlendiği ifade edildi. Tur operatörleri, 2024'ün aynı dönemine göre %200 ila %250 oranında satış artışı kaydettiklerini belirtti.

Turistlerin Tercihleri

Tur şirketi Fun&Sun’ın Halka İlişkiler Müdürü Olga İvanova, “Turistler, en büyük ilgiyi otellerin fiyat politikasının daha sabit olduğu ve ortalama fiyatların daha düşük olduğu sezon dışı döneme gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Tüm Zamanların En Popüler Destinasyonu: Türkiye

Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Yardımcısı Dmitriy Gorin, 2024'te yaklaşık 30 milyon Rus'un yurt dışı seyahati gerçekleştirmesi bekleniyor ve Türkiye’nin bu seyahatlerde en çok tercih edilen ülke olduğunu ifade etti.