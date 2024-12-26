Rusya Dijital Ruble İle 38 Binden Fazla İşlem Gerçekleştirdi

Rusya, Dijital Ruble ile 38 Binden Fazla Bireysel İşlem Yaptı

Rusya Merkez Bankası, 15 Ağustos 2023 tarihinden bu yana dijital ruble ile 38 binden fazla bireysel işlem gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, dijital ruble platformu üzerinden bireyler arasında yapılan işlemlerin yanı sıra, ürün ve hizmet ödemeleri için de 10 binden fazla işlem kaydedildiği belirtildi. Ayrıca, şirketler arasında da dijital ruble kullanarak işlem yapmaya başladıkları hatırlatıldı.

Rusya Merkez Bankası, dijital rubleye yönelik deneme sürecini 15 Ağustos 2023'te başlattı. Bu adım, bankacılık sektöründe yaşanan zorluklardan etkilenen ülkede, dijital para ile uluslararası ödeme sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyor.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, uluslararası ödemelerde Bitcoin ve diğer dijital varlıkların kullanılmaya başlandığını açıkladı. Bu durum, Rus şirketlerinin kripto para kullanımına yönelik artan ilgisini gösteriyor.