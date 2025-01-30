Rusya Ekonomisi 2024'te Yüzde 4 Büyüme Gösterdi

Rusya'dan Büyüme Açıklaması

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus ekonomisinin dış şoklara rağmen başarılı bir şekilde geliştiğini ve 2024'te yaklaşık yüzde 4 büyüdüğünü duyurdu.

Yatırımların Artışı

Novak, Rusya Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan "Enerji Politikası" adlı makalede, ülke ekonomisi ve enerji sektörüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 2020-2024 yılları arasında Rus ekonomisinin yüzde 13 büyüdüğünü belirten Novak, bunun ana sebebinin yüzde 37'den fazla artan yatırımlar olduğunu ifade etti.

Enerji Sektöründeki Gelişmeler

Ekonomideki büyümenin sürdüğünü kaydeden Novak, "Son yıllarda, Rus ekonomisi dış şoklara rağmen başarılı bir şekilde gelişiyor. Geçen yıl da anahtar göstergelerde olumlu bir ivme ile sona erdi." şeklinde konuştu. Ekonominin yakıt ve enerji sektöründen aldığını vurgulayan Novak, bu sektörün ekonomideki payının yaklaşık yüzde 20 olduğunu ve geçen yılın sonundaki yatırım hacminin 10,5 trilyon ruble seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

Petrol ve Doğal Gaz Üretimi

Novak, Rusya'nın petrol üretiminin geçen yıl 2023'e göre yüzde 2,7 azalarak 516 milyon tona gerilediğine dikkat çekerken, petrol ihracatının ise 240 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Doğal gaz üretiminde ise yüzde 7,6 artışla 685 milyar metreküpe ulaşıldığını ifade etti.

İhracat Verileri

Novak, boru hatlarıyla doğal gaz ihracatının yüzde 15,6 artarak 119 milyar metreküpe ulaştığını vurguladı. Ayrıca, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının da yüzde 4 artışla 47,2 milyar metreküpe çıktığını kaydetti. Bütçedeki petrol ve doğal gaz gelirlerinin ise yüzde 30 paya sahip olduğunu duyurdu.