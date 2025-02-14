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Rusya Ekonomisinde Yumuşak İniş Hedefi

Rusya Merkez Bankası, ekonominin sürdürülebilir büyüme için yumuşak iniş yapmasını hedefliyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:46
Rusya Ekonomisinde Yumuşak İniş Hedefi

Rusya Ekonomisinde Yumuşak İniş Hedefleniyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisindeki aşırı ısınma döneminden çıkarken büyümenin yavaşlamasının doğal bir süreç olduğunu söyledi. Nabiullina, "Bizim görevimiz, ekonominin sürdürülebilir büyüme ve düşük enflasyon oranlarına ulaşarak yumuşak iniş yaşamasıdır," ifadelerini kullandı.

Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini %21'de sabit tutma kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Nabiullina, 2024'ün son çeyreğinde Rus ekonomisindeki büyümenin hızlanacağına işaret etti. Ayrıca enflasyon ve aşırı ısınmanın önemli bir göstergesi olarak iş gücü piyasasını vurguladı. Nabiullina, "İş gücü piyasasındaki açıklar devam ediyor ancak normalleşmeye başladığına dair sinyaller geliyor," dedi.

Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında şirketlerin işe alım planlarının ve maaş artışlarının azaldığını belirten Nabiullina, 2025'e daha güçlü bir iç taleple girdiklerini söyledi. Rus ekonomisinde bu yıl için %1 ila 2 büyüme beklediklerini ifade eden Nabiullina, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini ise %1 ila 2'den %0,5 ila 1,5 aralığına indirdiklerini kaydetti.

Nabiullina, sıkı para politikasını sürdüreceklerini ve eğer gerekirse politika faiz oranında artış yapabileceklerinin altını çizerken, "Aşırı ısınma döneminden çıkarken büyümenin yavaşlaması doğal bir süreçtir. Bizim görevimiz, ekonominin sürdürülebilir büyüme ve düşük enflasyon oranlarına ulaşarak yumuşak iniş yaşamasıdır," açıklamasında bulundu.

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