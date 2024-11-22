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Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Sorokin'den Türkiye'ye Enerji Merkezliği Vurgusu

Pavel Sorokin, Türkiye'nin enerjideki rolünün karşılıklı fayda sağladığını ve LNG ticaretinde büyümeyi desteklediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:47
Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Sorokin'den Türkiye'ye Enerji Merkezliği Vurgusu

Türkiye'nin Enerji Merkezliği

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin, Türkiye'nin enerjide merkez ülke olmasının önemine dikkat çekti. Sorokin, "Buna ihtiyacımız vardı. Bu çok faydalı ve karşılıklı faydası var" ifadelerini kullandı.

LNG Ticaretindeki Artış

Sorokin, LNG ticaret hacminin her yıl yüzde 4-7 oranında arttığını belirterek, Türkiye'nin bu alandaki potansiyelini vurguladı. "LNG'yi rekabet ortamında sunmak için stratejiler geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin enerji pazarındaki rolünü güçlendirdiği ve uluslararası iş birliklerini artırma potansiyelini ortaya koyduğu anlamına geliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak...

Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum'unda "Gaz Güvenliğinin Yeni Dinamikleri: Bölgesel Perspektifler" başlıklı BOTAŞ Özel Oturumu düzenlendi. Oturuma katılan Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak...

Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum'unda "Gaz Güvenliğinin Yeni Dinamikleri: Bölgesel Perspektifler" başlıklı BOTAŞ Özel Oturumu düzenlendi. Oturuma katılan Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin konuşma yaptı.

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