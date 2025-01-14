Rusya, Google'a 8 Milyar Ruble Ceza Kestik!

Rusya, Google'ı daha önceki cezalarını ödemediği gerekçesiyle 8 milyar ruble ile cezalandırdı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:53
Rusya, Google'a 8 Milyar Ruble Ceza Kestik!

Rusya'dan Google'a Şok Cezalar

Rusya, Google'ı daha önce aldığı cezaları ödemediği iddiasıyla 8 milyar ruble (yaklaşık 78 milyon dolar) ceza ile cezalandırdı. Olay, Moskova'da açılan davada mahkeme kararı ile sonuçlandı.

Mahkeme, Google'ın önceki para cezalarını ödemediğini belirtirken, yasalara uyulmadığına kanaat getirdi. Bu durum üzerine Google'a 8 milyar ruble ceza ödemesi hükmedildi.

Ayrıca, bu karar Rusya'daki diğer yabancı platformları da etkiliyor. Apple, X, Instagram ve Facebook gibi birçok platform da benzer sebeplerle ceza almıştı. Ülke genelinde içerik erişimlerini engellemeyen bu platformlara karşı sert yaptırımlarla karşı karşıya kalındığı dikkat çekiyor.

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