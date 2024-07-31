Rusya, Google ve TikTok'a Cezai İşlem Uyguladı

Rusya'da Yabancı Platformlara Cezalar Devam Ediyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da, mahkeme bazı içeriklere erişimi engellemedikleri gerekçesiyle Google ve TikTok şirketlerine toplamda 9 milyon ruble (yaklaşık 104 bin dolar) para cezası verdi.

Mahkeme Kararı

Söz konusu duruşmada, Google'a 5 milyon ruble ve TikTok'a 4 milyon ruble ceza verilmesine hükmedildi. Mahkeme, bu platformların yasaklı içeriklere erişimi engellememesini ciddi bir ihlal olarak değerlendirerek bu karara ulaşmıştır.

Daha Önceki Durumlar

Benzer nedenlerle daha önce de Google ve TikTok gibi yabancı teknoloji firmalarına birçok kez cezai yaptırımlar uygulanmıştı. Bu cezalar, Rusya'nın dijital platformlara yönelik düzenlemelerine uyum sağlamaya yönelik yapılan denetimlerin bir yansıması olarak görülüyor.