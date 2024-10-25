Rusya Merkez Bankası Faiz Artışını Tarihi Seviyeye Taşıdı

Rusya Merkez Bankası, Tarihi Faiz Artışını Gerçekleştirdi

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan artırarak %21 seviyesine çıkararak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu adım, ülkenin enflasyon beklentilerinin yükselmeye devam etmesi üzerine atıldı.

Enflasyon ve Ekonomik Beklentiler

Bankadan yapılan açıklamada, yurt içi talebin büyümesinin mal ve hizmet arzının genişletme olanaklarını belirgin şekilde geride bıraktığı ifade edildi. Yıllık enflasyon oranının Eylül ayında %9,8 ile öngörülenin üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Gelecek Faiz Artırımları Bekleniyor

Açıklamada, ilerleyen toplantılarda ek faiz artırım ihtimalinin mevcut olduğu belirtilerek, gelecek yıl için %4’lük enflasyon hedefine ulaşılması için sıkı mali politikaların devam edeceği vurgulandı.

Rusya Merkez Bankası, bu yıl içinde yapılan üçüncü politika faiz artışı olan 200 baz puanlık artışın ardından, 13 Eylül’de %19 seviyesine yükselttiği son faiz artışına atıfta bulundu. Ayrıca, ek bütçe harcamaları ve federal bütçe açığının enflasyonu artırıcı etkiler yarattığı ifade edildi.

Enflasyon Hedefleri

Rusya'da mevcut enflasyon oranı %9 düzeyindeyken, Merkez Bankası bu oranı %4'e indirmeyi hedefliyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, faiz oranlarının %20'ye çıkarıldığı belirtilmişti.