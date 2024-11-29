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Rusya Merkez Bankası'ndan Petrol Fiyatları Uyarısı

Rusya Merkez Bankası, petrol fiyatlarının 60 doların altına düşmesi halinde ekonomide zorluklar yaşanabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:01
Rusya Merkez Bankası'ndan Petrol Fiyatları Uyarısı

Rusya Merkez Bankası'ndan Petrol Piyasalarına Dikkat Çekici Uyarı

Rusya Merkez Bankası, petrol fiyatlarındaki mevcut seviyenin Rus ekonomisi için tehlike oluşturmadığını, ancak varil başına 60 doların altına inmesi durumunda ciddi zorlukların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Finansal İstikrar İncelemesi

Bankanın yayımladığı “Finansal İstikrar İncelemesi” raporunda, küresel ekonomideki yavaşlama tehlikesinin hâlâ devam ettiğine dikkat çekildi. Gelişmiş ekonomilerde sanayi faaliyetlerinde yaşanan duraksama, Çin'deki gayrimenkul piyasasına yönelik önlemlerin etkisiyle bu yıl küresel ölçekte dalgalanmalara yol açtı.

Raporda, küresel sermaye akışının Rusya’ya olan etkisinin sınırlı kaldığı ancak ana ticaret ortaklarındaki istikrarsızlıkların dolaylı etkiler yarattığı ifade edilmiştir.

Petrol Fiyatları ve Ekonomik Etkiler

Brent petrolün varil fiyatının eylül ayında 70 doların altına düştüğü, sonrasında ise Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle toparlandığı gözlemlenmiştir. Emtia fiyatlarındaki düşüş eğiliminin devam edebileceği vurgulanmıştır.

Raporda, Rusya'da bütçenin petrolde varil başına 60 dolar bandına göre hazırlandığı belirtilerek, “Petrol fiyatlarındaki mevcut seviye ekonomiyi tehdit etmemekte, fakat varil fiyatlarının 60 doların altına düşmesi halinde ekonomi ve mali piyasalarda önemli zorluklarla karşı karşıya kalınabilir.” denilmiştir.

Rublenin Değeri ve Dış Ekonomik Etkiler

Rublenin yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybının geçici olduğu vurgulanan raporda, “Önceki yaptırımlardan çıkardığımız dersler, dış ekonomik faaliyet için altyapısal zorluklar yaşattığını göstermektedir. Ancak, orta ve uzun vadede döviz kuru dinamikleri temel etkenlerce belirlenmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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