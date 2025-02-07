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Rusya'nın Uluslararası Rezervleri 620 Milyar Dolara Yükseldi

Rusya'nın uluslararası rezervleri, ocak ayında bir önceki aya göre %1,9 artarak 620 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:50
Rusya'nın Uluslararası Rezervleri 620 Milyar Dolara Yükseldi

Rusya'nın Uluslararası Rezervleri Rekor Seviyeye Ulaştı

Rusya'nın uluslararası rezervleri, Ocak ayı itibarıyla bir önceki aya göre %1,9 artış göstererek 620 milyar dolara yükseldi. Bu artış, Rusya Merkez Bankası tarafından 1 Şubat tarihli verilerle açıklandı.

Uluslararası Rezervlerin Büyümesi

Verilere göre, 1 Ocak'ta 608,3 milyar dolar olan rezervler, bir ay içinde sağlanan artışla önemli bir yükseliş gösterdi. Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve hükümeti tarafından yönetilen döviz, altın ve diğer varlıklardan oluşmaktadır.

Batılı Ülkelerin Yaptırımları ve Etkileri

Öte yandan, Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu. Bu durum, Rus ekonomisi üzerinde çeşitli baskılara yol açsa da, mevcut rezervlerin artışı dikkat çekmektedir.

Altının Rezervlerdeki Payı

Ayrıca, Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerinde altının payı, Temmuz 2024'te %29,8'e çıkarak Şubat 2000'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu durum, Rusya'nın altın rezervlerine olan güvenini pekiştirmektedir.

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