Rusya ve Çin, Sibirya’nın Gücü 2 ile Doğal Gaz Sevkiyatını Artırma Anlaşması İmzaladı

Gazprom ve CNPC arasında stratejik işbirliği, Moğolistan üzerinden yeni güzergah öngörüyor

Rusya ile Çin arasında Sibirya’nın Gücü 2 doğal gaz boru hattının inşasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında mevcut hattın kapasitesi de artırılarak yıllık sevkiyatların yükseltilmesi hedefleniyor.

Rus enerji şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Pekin’deki görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazprom ile Çinli CNPC şirketi arasında stratejik işbirliğini öngören bir mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi.

Miller, "Rusya, Çin ve Moğolistan, Sibirya’nın Gücü 2 hattının ve Soyuz-Vostok transit doğal gaz boru hattının Moğolistan üzerinden inşası konusunda yasal olarak bağlayıcı bir mutabakat zaptı imzaladı." dedi ve bu güzergah üzerinden Çin’e yılda 50 milyar metreküpe kadar doğal gaz sevkiyatının öngörüldüğünü kaydetti.

Mevcut Sibirya’nın Gücü hattının yıllık kapasitesinin 38 milyar metreküp olduğunu hatırlatan Miller, Gazprom ile CNPC arasında hattın kapasitesini yılda 44 milyar metreküpe çıkarma ve Doğu Rotası hattı üzerinden sevkiyatı da 10’dan 12 milyar metreküpe yükseltme konusunda anlaşmalar imzalandığını bildirdi.

Miller, anlaşmalar kapsamında Rus gazına ilişkin fiyat detaylarının ilerleyen dönemde paylaşılacağını, ödemelerin ise "yüzde 50 ruble, yüzde 50 yabancı para birimi" ile yapılacağını söyledi.

Başka bir husus olarak Miller, Çin’e sevkiyatların Doğu Sibirya bölgesinden, Avrupa’ya sevkiyatların ise Batı Sibirya bölgesinden yapıldığını belirterek, coğrafi yakınlık nedeniyle Çin’e sevk edilen Rus gazının fiyatının Avrupa’ya kıyasla daha düşük kaldığını vurguladı.