DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
48,07 0,22%
ALTIN
4.610,4 -0,29%
BITCOIN
4.537.430,96 -1,39%

Rusya ve Çin, Sibirya’nın Gücü 2 ile Doğal Gaz Sevkiyatını Artırma Anlaşması İmzaladı

Rusya ve Çin, Sibirya’nın Gücü 2 ve mevcut hattın kapasite artışına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı; yıllık sevkiyat 44-50 milyar m³ aralığında planlanıyor.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:40
Rusya ve Çin, Sibirya’nın Gücü 2 ile Doğal Gaz Sevkiyatını Artırma Anlaşması İmzaladı

Rusya ve Çin, Sibirya’nın Gücü 2 ile Doğal Gaz Sevkiyatını Artırma Anlaşması İmzaladı

Gazprom ve CNPC arasında stratejik işbirliği, Moğolistan üzerinden yeni güzergah öngörüyor

Rusya ile Çin arasında Sibirya’nın Gücü 2 doğal gaz boru hattının inşasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında mevcut hattın kapasitesi de artırılarak yıllık sevkiyatların yükseltilmesi hedefleniyor.

Rus enerji şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Pekin’deki görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazprom ile Çinli CNPC şirketi arasında stratejik işbirliğini öngören bir mutabakat zaptının imzalandığını bildirdi.

Miller, "Rusya, Çin ve Moğolistan, Sibirya’nın Gücü 2 hattının ve Soyuz-Vostok transit doğal gaz boru hattının Moğolistan üzerinden inşası konusunda yasal olarak bağlayıcı bir mutabakat zaptı imzaladı." dedi ve bu güzergah üzerinden Çin’e yılda 50 milyar metreküpe kadar doğal gaz sevkiyatının öngörüldüğünü kaydetti.

Mevcut Sibirya’nın Gücü hattının yıllık kapasitesinin 38 milyar metreküp olduğunu hatırlatan Miller, Gazprom ile CNPC arasında hattın kapasitesini yılda 44 milyar metreküpe çıkarma ve Doğu Rotası hattı üzerinden sevkiyatı da 10’dan 12 milyar metreküpe yükseltme konusunda anlaşmalar imzalandığını bildirdi.

Miller, anlaşmalar kapsamında Rus gazına ilişkin fiyat detaylarının ilerleyen dönemde paylaşılacağını, ödemelerin ise "yüzde 50 ruble, yüzde 50 yabancı para birimi" ile yapılacağını söyledi.

Başka bir husus olarak Miller, Çin’e sevkiyatların Doğu Sibirya bölgesinden, Avrupa’ya sevkiyatların ise Batı Sibirya bölgesinden yapıldığını belirterek, coğrafi yakınlık nedeniyle Çin’e sevk edilen Rus gazının fiyatının Avrupa’ya kıyasla daha düşük kaldığını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KARADENİZBİRLİK: Ayçiçeği Ön Alım Fiyatı 29 Bin Lira
2
Küresel güneş enerjisi kurulumları ilk yarıda %64 artışla 380 GW'ya ulaştı
3
Dolar/TL 41,14'ten İşlemde — Fed Beklentileri ve Veriler Piyasada Belirleyici
4
Brent Petrol 68,35 Dolar: Rusya-Ukrayna Gerilimi ve Rosneft Etkisi
5
BIST 100 Güne Yükselişle Başladı: 11.304,45 Puana Çıktı
6
Türkiye'de Dün Elektrik Üretimi 1 milyon 76 bin 416 megavatsaat, Tüketim 1 milyon 73 bin 278 megavatsaat
7
Asya Borsalarında Karışık Seyir: BoJ Şahinliği ve Zirve Etkisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar