S&P Global Ratings, Avro Bölgesi Ekonomik Büyüme Tahminini Düşürdü

S&P Global Ratings, Avro Bölgesi Ekonomik Büyüme Tahminlerini Revize Etti

S&P Global Ratings, Avro Bölgesi için bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini %0,9'a düşürdü. Bu revizyon, belirsizlikler ve ABD tarifeleri gibi dış etkenler nedeni ile gerçekleşti.

Şirketin yayımladığı "Avro Bölgesi Ekonomik Görünüm 2025 2. Çeyrek: Belirsizlikte Bir Dünya" başlıklı raporda, ekonomik büyüme öngörüsünün daha önceki %1,2'lik tahminden düşürüldüğüne dikkat çekildi. Aynı rapor, Almanya ve Avrupa Birliği’ndeki mali teşvik önlemleri sayesinde 2026’dan itibaren ekonomik büyümede önemli bir toparlanma beklenildiğini ön görüyor.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası’nın bu yıl Haziran ayında yılın son faiz indirimini yapabileceği ve faiz oranlarının %2,25’e kadar düşürülebileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 2026’nın ikinci yarısında ise faiz artışları bekleniyor.

S&P Global Ratings Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başekonomisti Sylvain Broyer, ekonomik görünümün belirsizliğine vurgu yaparak, "Bu yüzden ABD tarifelerinin sonuçlarına dair birkaç farklı senaryoyu değerlendiriyoruz. Eğer tarifelerin etkili olduğu bir senaryo gerçekleşirse, Avro Bölgesi'ndeki ekonomik büyüme bu yıl %0,5 ve 2026’da %1,2 ile sınırlı kalabilir," şeklinde ifade etti.