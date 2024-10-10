S&P, Milton Kasırgası'nın Sigorta Sektörüne Etkileri Üzerine Uyarıda Bulundu

Milton Kasırgası ve Sigorta Sektörü Üzerindeki Etkileri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Milton Kasırgası'nın neden olabileceği zararların sigorta şirketleri üzerinde önemli etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu. Şirket, kasırganın neden olabileceği kayıpların hala belirsiz olduğunu belirtirken, bu durumun sektörün kazançlarına yansıyabileceğine dikkat çekti.

Kasırga ve Daha Önceki Etkileri

S&P Global tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Milton Kasırgası, ülkenin bu yılki ikinci büyük kasırgası olarak kaydedileceği ve 2 hafta önce meydana gelen Helene Kasırgası sonrası gerçekleşeceği bildirildi. Kasırganın, bu akşam veya yarın sabah erken saatlerde Tampa Körfezi bölgesine ulaşması bekleniyor.

Olası Kayıplar ve Kazançlar Üzerindeki Etkisi

Açıklamada, "Zararın boyutu hâlâ oldukça belirsiz. Ancak, 2022'de yaklaşık 60 milyar dolara mal olan Ian Kasırgası ile benzer ölçekte bir zarar yaratabilir" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, kasırganın yarattığı kayıpların durumunun, derecelendirilen sigorta şirketlerinin 2024 yılı doğal afet bütçelerini tamamen tüketebileceği ve bunun dolayısıyla kazançları olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

Küresel Reasürans Şirketlerinin Durumu

Küresel reasürans şirketlerinin de bu durumdan etkilenebileceği vurgulandı. Ancak, S&P, Milton Kasırgası'nın sektörün yıllık felaket bütçelerini aşmasının beklenmediğini belirtti.

Belirsizlikler ve Olası Senaryolar

Açıklamada, kayıpların kasırganın karaya çıkış noktasına ve büyüklüğüne bağlı olabileceği kaydedildi. Milton'un, önemli rüzgar hasarlarına, yoğun yağışlara, büyük fırtına dalgalarına ve sellere neden olabileceği ifade ediliyor.