S&P: Orta Doğu'daki Çatışmalar Kredi Derecelendirmeleri İçin Tehdit Oluşturuyor

Orta Doğu'daki Çatışmaların Kredi Derecelendirmeleri Üzerindeki Etkisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Orta Doğu'da süregelen çatışmaların, bölgenin ekonomik zeminini derinden etkileyebileceğini vurguladı.

Çatışmaların Gelişimi

S&P Global tarafından yapılan açıklamalara göre, eylül ayı ortalarından bu yana, İsrail'in askeri faaliyetlerinin, Gazze'nin kuzeyine kaydığı gözlemlenmektedir. Bu durum, Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların daha da yoğunlaştığını gösteriyor.

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Tansiyon

İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan gerilim, eylem-tepki döngüsünün tehlikeli bir şekilde tırmanma potansiyelini artırıyor. Bu durumun, başka ülkelerin de çatışmaya katılmasına yol açabileceği endişeleri dile getirildi.

İran Faktörü

İran'ın, bu çatışmalardaki etkisi ve misilleme gücü değerlendirildi. İran ile İsrail arasındaki düşmanlıkların artacağına dair göstergelere rağmen, S&P, bunun İran'ın ekonomik ve güvenlik sonuçları ile sınırlandırılabileceğine inanıyor.

Stres Seviyeleri ve Ekonomik Etkiler

Rapor, bölgedeki stres seviyelerinin "orta" olarak tanımlanırken, "yüksek" stres unsurları türlerinin potansiyel olarak gelişebileceği kaydedildi. Şu ana kadar, çatışmaların kredi derecelendirmeleri üzerindeki etkisinin yalnızca İsrail ve Lübnan ile sınırlı olduğu dikkate alındı.

Gelecek Öngörüleri

Çatışmanın karmaşıklığı ve öngörülemezliği konusunda uyarılarda bulunuldu. Uzmanlar, mevcut durumun 2025 yılına kadar devam etme olasılığının arttığını belirtiyor.