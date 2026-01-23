Sabiha Gökçen 2025'te Avrupa'nın En Hızlı Büyüyen 10 Havalimanı Arasına Girdi

OAG raporu, Sabiha Gökçen'in 2025'te %15 kapasite artışıyla 48,4 milyon yolcuya ulaşarak Avrupa'nın en büyük 10 havalimanı arasına girdiğini gösterdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:57
Sabiha Gökçen 2025 Performansıyla Avrupa'da Stratejik Başarı Elde Etti

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (SAW), 2025 yılını operasyonel sınırlarını yeniden tanımlayarak ve küresel havacılık arenasındaki konumunu güçlendirerek kapattı. Havalimanı, 25. yılı dolayısıyla 48,4 milyon yolcuya ulaşarak uluslararası bağlantı ağının kritik noktalarından biri olduğunu gösterdi.

OAG Raporu: Veriye Dayalı Değerlendirme

1929’dan beri küresel seyahat endüstrisine veri ve analiz sağlayan İngiltere merkezli OAG, 15 Ocak 2026 tarihli "2025 Yılının Dünyadaki En Yoğun Havalimanları" raporunu Global Airline Schedules Data kullanarak yayımladı. Rapor, Ocak-Aralık 2025 planlama verilerini temel alıyor ve yıl bazlı (YoY) ile pandemi öncesi (2019) karşılaştırmalı analizler içeriyor. OAG, SAW için "Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı arasında stratejik bir başarıya imza attı" değerlendirmesini yaptı.

Kapasite Artışı ve Sıralamadaki Yükseliş

OAG’ın arz edilen koltuk kapasitesi esaslı değerlendirmesinde Sabiha Gökçen, 2025’te kapasitesini bir önceki yıla göre %15 artırarak 28,6 milyon tek yönlü (semi-route) koltuk kapasitesi seviyesine ulaştı. Bu artış, ilk 10 havalimanı arasında yıllık bazda en yüksek büyüme olarak kayıtlara geçti.

Raporda ayrıca Frankfurt (FRA) ve Münih (MUC) gibi Avrupa merkezlerinin 2019 seviyelerinin hâlâ gerisinde olduğu; Frankfurt ve Münih’in 2024’e kıyasla sırasıyla %3 ve %5 toparlanma gösterdikleri, buna karşın SAW’un yıllık bazda %15 artışla Münih’in önüne geçerek listeye giriş yapan tek yeni havalimanı olduğu vurgulandı. SAW, 2024’te 11. sıradayken 2025’te iki basamak yükselerek 9. sıraya yerleşti.

Uzun vadeli bakışta da SAW, kapasitesini 2019 seviyelerinin %37 üzerine çıkararak pandemi öncesine göre en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

Analist ve Yönetim Değerlendirmeleri

OAG Baş Analisti John Grant, raporu değerlendirirken küresel havacılığın yeni bir büyüme evresine geçtiğine dikkat çekti ve İstanbul’un bir küresel merkez (hub) olarak yükselişini vurguladı. Grant, "48,4 milyon yolcu rakamının, yıl boyunca %84 oranında bir doluluk faktörüne işaret ettiğini; bu verinin pazar beklentileriyle uyumlu ve tutarlı bir gösterge olduğunu" belirtti.

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek ise bu başarının yalnızca hacim artışı olmadığını; teknolojiyi stratejik kaldıraç olarak kullanan bütünsel dönüşüm vizyonunun somut karşılığı olduğunu söyledi. Maybek, 2026 yılında da trafiği sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı yatırımlarla destekleyerek dünya standartlarında misafir deneyimi sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Maybek sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, üç kıtanın kalbindeki jeopolitik üstünlüğüyle hem hızlı bir ulaşım hattı hem de ergonomik bir bağlantı noktası olarak global havacılığın öne çıkan üslerinden biri haline geldi. Dünya turizminin gözbebeği, bu kritik lojistik koridorun merkez üssü olan İstanbul’u 23 havayolu ile 55 ülkeye ve 39'u iç hat, 115'i dış hat olmak üzere toplam 154 destinasyona bağlıyoruz. Havalimanımız, sadece bir varış noktası değil; küresel havacılığın yeni 'hub' standartlarını belirleyen devasa bir ekosisteme dönüşmüştür."

Maybek, sözlerini şöyle tamamladı: "Kara, deniz ve raylı sistemler aracılığıyla İstanbul ve çevresiyle daha güçlü, daha hızlı ve daha entegre bağa sahip olan \"Şehrin - Şehirlerin Havalimanı\" Sabiha Gökçen’de yolcularımıza yalnızca bir geçiş noktası değil; konforlu, akıcı, öngörülebilir ve dijitalleşmiş bir seyahat deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI STRATEJİK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI

