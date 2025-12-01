Sabiha Gökçen’den Bilbao’ya direkt uçuşlar başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa’daki büyüme hedefleri kapsamında ağını genişletmeye devam ediyor. Pegasus Hava Yolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen (SAW)-Bilbao (BIO) direkt uçuşları 1 Aralık itibarıyla başladı.

Hat detayları

2025 kış sezonu ile birlikte hizmete giren SAW - BIO hattı, Türkiye ile Kuzey İspanya arasındaki ulaşım seçeneklerini genişletiyor. Seferler haftada dört frekans olarak Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri sabah saatlerinde gerçekleştirilecek. Yeni hattın ilk uçağı bu sabah terminalde düzenlenen bir törenle Bilbao’ya uğurlandı; yolcular Gate bölgesinde Türk lokumu ile karşılandı ve uçağa binmeden önce bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Pegasus Hava Yolları’nın 2025 yılında SAW kalkışlı son hat açılışı da bu güzergah oldu.

ISG 2025’teki genişleme rakamları

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), yıl içinde mevcut hatlara ilave olarak 14 yeni dış hat ve 1 yeni iç hat başlatarak uçuş ağını genişletti. Böylece 2025 yılı içerisinde toplam 23 dış hat, 2 iç hat olmak üzere 25 hat açılışı gerçekleştirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı bugün 54 ülkede 39 iç hat, 114 dış hat olmak üzere toplam 153 destinasyonu İstanbul’a bağlıyor. Yeni bağlanan Bilbao hattı ile Sabiha Gökçen’den gelen yolcular, Bilbao Havalimanı’nın (BIO) şehir merkezine yakınlığı sayesinde Bask bölgesine konforlu erişim sağlayacak.

Bilbao: Sanat, gastronomi ve bölgesel çekim merkezi

Bask Bölgesi’nin kültür, sanat ve gastronomi merkezi olan Bilbao, Nervin Nehri kıyısında mimari yapıları ve dünyaca ünlü Guggenheim Müzesi ile öne çıkıyor. Modern sanatın etkilediği dönüşümle çağdaş bir kimlik kazanan şehir, tarihi dokusunu korurken güçlü sanayi, ticaret, liman ve üniversite altyapısı ile yıl boyunca sürdürülebilir talep potansiyeli sunuyor. Bilbao bölgesi; Vitoria-Gasteiz ve Pamplona gibi önemli merkezleri kapsıyor ve zengin Bask mutfağı, Michelin yıldızlı restoranları ile uluslararası ziyaretçiler için güçlü bir çekim noktası oluşturuyor. Sabiha Gökçen’in Barselona, Madrid ve Sevilla’dan sonra İspanya’daki dördüncü destinasyonu olan Bilbao’nun, İspanya ile turistik ve ticari bağları güçlendirmesi bekleniyor.

